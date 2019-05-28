Врачи назвали пять продуктов, которые омолодят кожу 1 28.05.2019, 16:23

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Регулярное употребление данных продуктов продлевает молодость.

Еда – основной «кирпичик», из которого строится человеческое тело. Те продукты, которые употребляются в пищу, определяют и формируют структуру человеческого тела, пишет orthodox.od.ua.

Врачи утверждают, что есть продукты, которые лучше всего борются со старением, омолаживая кожу. Сформировав правильный рацион, можно будет избежать неприятных мыслей, глядя в зеркало по утрам.

Первым и самым главным продуктом являются овощи и фрукты. Яркие цветные фрукты богаты антиоксидантами, которые способствуют предотвращению повреждения клеток кожи. Овощи также обладают таким свойством. Например брокколи содержит витамина С, А и цинк, которые помогут обезопасить кожу при длительном воздействии солнца.

Вторым важным продуктом стала рыба. Лосось, тунец, горбуша, сельдь богаты омега-3 элементами, которые помогают снизить эффект от воспаления кожи. Употреблять рыбу достаточно два раза в неделю. Этого хватит, чтобы наполнить вашу кожу необходимыми и полезными жирами и микроэлементами.

Третий на очереди продукт – зеленый чай. О пользе зеленого чай не понаслышке знают жители страны восходящего солнца. Зеленый чай производится из тех же листьев Camellia sinensis, что и черный. Вся разница между ними в том, что листья черного чая окисливаются специальным образом, теряя полезные элементы и антиоксиданты. Зеленый чай сохраняет все свои полезные свойства в натуральном виде.

Четвертый – кефир. Данный напиток является пробиотиком, употребление которого способствует оптимизации работы кишечника и поддержанию здоровой микрофлоры. С употреблением кефира, в организме стабилизируется число полезных бактерий.

И финалист – вода. Важность и полезность данного продукта сложно переоценить. Вода является не просто средством для омоложения, но и обязательным продуктом, необходимым для выживания. Именно поэтому так важно правильно поддерживать уровень насыщенности организма водой. Стоит понимать, что когда ваш организм становится обезвоженным, ваша кожа становится сухой и теряет эластичность. Это приводит к разрывам, заломам и микротравмам. Для сохранения упругости кожи всегда держите под рукой бутылку с водой и не допускайте обезвоживания организма.

Врачи утверждают, что данные продукты весьма благотворно влияют на организм человека. Но стоит помнить, что чрезмерное употребление любого из представленных выше продуктов может привести к неприятным последствием.