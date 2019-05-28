Адас Якубаускас: Депортация крымских татар в 1944 году - это геноцид 1 28.05.2019, 17:34

Адас Якубаускас

Литовский Сейм готовится признать преступления СССР против крымскотатарского народа на государственном уровне.

Депутаты литовского Сейма подготовили резолюцию, которая призвана приравнять депортацию крымских татар в 1944 году к геноциду. Председатель Союза общин татар Литвы Адас Якубаускас прокомментировал для сайта Charter97.org инициативу литовских депутатов.

- Как вы оцениваете инициативу нескольких членов литовского парламента, которые подготовили резолюцию о признании депортации крымских татар в СССР геноцидом?

- Очень позитивно. Подобное решение надо было принять давно, потому что во время депортации крымскотатарского народа 18 мая 1944 года погибла почти половина населения. Мне со своей стороны остается только поблагодарить Аудронюса Ажубалиса, Лауринаса Кащюнаса и Эммануэлисa Зингерисa за то, что они начали процесс подачи резолюции в Сейм. Очень надеюсь, что парламент Литвы в ближайшее время примет эту резолюцию.

- Литва - первая страна в которой намереваются принять такую резолюцию?

- Первая страна, которая приняла резолюцию о том, что депортацию татар следует считать геноцидом, была Латвия. 9 мая нынешнего года такую резолюцию принял Сейм Латвии. Тем не менее, в 2014 году Конституционный Суд Литвы приравнял депортацию крымских татар к геноциду, сейчас очередь за парламентом.

- Какое влияние может оказать резолюция на жизнь крымских татар в оккупированном Россий Крыму?

- Надеюсь, что резолюция сможет привлечь к крымским татарам внимание мировой общественности, чтобы их голос и проблемы были бы еще больше слышны в мире. Повторюсь, подобная резолюция будет очень большой помощью для крымских татар, потому что после оккупации Крыма Россией им пришлось претерпеть много ограничений их прав, репрессии против языка, культуры и религии.

Имеет место добровольно-принудительное вытеснение крымских татар с территории Крыма. За годы оккупации Россией Крыма полуостров покинули примерно 30 тысяч человек. Поэтому нужно говорить и напоминать мировой общественности о том, что происходит с крымскотатарским народом. Это очень и очень важно.