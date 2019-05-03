Японские ученые раскрыли секрет стройности своего народа 3.05.2019, 21:05

Специалисты проанализировали повседневный рацион жителей 136 стран и установили закономерность.

Группа ученых из Японии выяснила, что регулярное употребление в пищу риса помогает избежать ожирения. Специалисты проанализировали повседневный рацион жителей 136 стран и установили закономерность: чем больше риса едят люди, тем менее распространено в стране ожирение. Объяснения – сытность и питательность риса: даже маленькой порцией можно насытиться так, что не возникнет проблемы переедания, пишет mk.ru.

По мнению специалистов-медиков из Японии, уровень ожирения оказался ниже там, где люди ели примерно по 150 г риса в день. Самая стройная страна – Бангладеш, там едят 473 грамм риса в день. Во США проблема ожирения стоит куда более остро, американцы съедают 19 грамм, а во Франции – и вовсе 15 грамм. Если ешь мало риса – значит, рискуешь спровоцировать переедание. Японские врачи считают, что переедание вызывают клетчатка, которая содержится в рисе. Она усиливает чувство сытости. Рис также содержит мало жира и приводит к небольшому повышению уровню глюкозы в крови после приема пищи.

Однако многое зависит от того, какой именно рис есть. Как объяснила врач-диетолог Елена Соломатина, существует два типа риса – неочищенный и шлифованный, а также две манеры его употребления, европейская и азиатская. Если одна действительно способствует стройности, то вторая – ровно наоборот.

– Если употреблять бурый рис вместе с оболочкой, то он действительно даёт очень много клетчатки и витаминов. В том числе витаминов группы В, которые ускоряют метаболизм. Если есть такой рис часто, то не захочется перекусывать простыми углеводами, следовательно, риск ожирения действительно будет минимизирован. Действительно, во всех диетах рекомендован бурый рис. Совсем другая история – белый очищенный рис. В Японии с ним готовят суши, и это большая доза сахара и крахмала, – рассказывает Соломатина.

По её словами, европейская традиция поедания белого очищенного риса – в горячем виде, с подливками и жирными мясными блюдами, – только усиливает риск ожирения. В этом случае уровень глюкозы в крови резко повышается, а жир легко проникает в организм. Азиатские народы делают иначе – едят рис холодным, тогда крахмал не всасывается. К рису они подают рыбу, богатую ненасыщенными жирами (омега-3), которая выводит плохой холестерин, а также водоросли и острые приправы вроде васаби и соевого соуса, а они ускоряют метаболизм. Так что на азиатском столе обед с рисом получается насквозь здоровым и полезным, а на европейском – нет.

– Кроме того, нужно учитывать, что страны, где едят много риса – это страны с не очень высоким уровнем жизни. Пакистан, Индия, Бангладеш – туда не доходит тот фастфуд и снеки, которыми питается Европа и США. Там люди больше двигаются, меньше сидят за компьютерами. Поэтому ожирение на развивается ещё и из-за образа жизни, а не только из-за поедания риса, -- продолжает Соломатина.

Однако Японию уж точно нельзя назвать страной с низким уровнем жизни, значит, определенная взаимосвязь между манерой есть рис и набором лишнего веса всё-таки существует.