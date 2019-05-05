Восемь важных сообщений: как читать язык тела 5.05.2019, 9:41

То, что люди говорят вам, выходит за рамки их слов.

Язык тела предоставляет поразительное количество информации о том, что думают другие люди — если вы знаете, на что обращать внимание. А кому не хотелось в тот или иной момент прочесть чужие мысли, пишет nv.ua.

Вы уже улавливаете множество невербальных сигналов, делая это неосознанно. Исследования, проведенные Калифорнийским Университетом в Лос-Анджелесе, показали, что только 7% информации в процессе общения мы получаем из произносимых слов. Что до остального, то 38% передает интонация, а 55% — язык тела. Умение распознавать и интерпретировать эти 55% может помочь вам в общении с другими людьми. А когда вы усердно трудитесь и делаете все возможное для достижения своих целей, все, что дает вам преимущество, имеет большое значение и способно заметно облегчить ваш путь к успеху.

По данным TalentSmart, среди наиболее успешных лидеров большинство составляют люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта (если быть точным, то 90%). Этим людям известно, какой огромную огромную роль играют в общении невербальные сигналы, и потому они внимательно наблюдают за мимикой, жестами и телодвижениями.

В следующий раз, когда вы будете на встрече (или даже на свидании, или играть со своими детьми), следите за следующими подсказками.

1. Скрещенные руки и ноги сигнализируют о нежелании принимать ваши идеи. Даже если собеседник улыбается и ведет приятную беседу, язык тела его выдает. Во время работы над книгой о невербальном общении Джерард И. Ниренберг и Генри Х. Калеро сделали видеозаписи более чем 2000 переговоров. Ни в одних из них стороны не пришли к согласию, если у кого-то из участников были скрещены ноги. С точки зрения психологии скрещенные ноги или руки сигнализируют о том, что человек интеллектуально, эмоционально и физически отгораживается от того, что находится перед ним. Это происходит непроизвольно, и потому так показательно.

2. Искренняя улыбка образует морщинки вокруг глаз. Когда дело доходит до улыбки, рот может обманывать, но глаза — нет. Люди часто улыбаются, чтобы скрыть свои истинные мысли и чувства, поэтому в следующий раз, когда вы захотите узнать, насколько неподдельна чья-то улыбка, посмотрите, появились ли вокруг глаз «гусиные лапки». Если их там нет, эта улыбка что-то скрывает.

3. Копирование ваших движений — хороший знак. Случалось ли вам когда-нибудь наблюдать, как всякий раз, когда вы скрещиваете или опускаете ноги, ваш собеседник делает то же самое? Или во время разговора наклоняет голову так же, как это делаете вы? На самом деле это хороший признак. Отзеркаливание мимики и жестов — это то, что мы делаем неосознанно, когда чувствуем связь с другим человеком. Это признак того, что разговор идет в правильном русле и собеседник восприимчив к вашим идеям. Эта информация может особенно пригодиться в ходе переговоров — потому что позволяет понять, что другая сторона в самом деле думает о сделке.

4. Осанка говорит о многом. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть, как кто-то входит в комнату так, что вы тут же понимаете — он тут главный? Этот эффект создается, главным образом, на невербальном уровне, как правило благодаря прямой осанке, жестам с ладонями, развернутыми вниз, и открытыми и широкими жестами в целом. Мозг запрограммирован на то, чтобы приравнивать силу к объему пространства, занимаемого людьми. Стоя прямо, с плечами, отведенными назад, вы принимает «сильную позу» — она позволяет визуально максимизировать занимаемое вами пространство. С другой стороны, сутулясь, вы словно сжимаетесь — кажется, что вы занимаете меньше места и демонстрируете меньшую влиятельность. Поддержание хорошей осанки вызывает уважение и способствует взаимодействию, вне зависимости от того, являетесь ли вы лидером.

5. Глаза лгут. Большинство из нас, вероятно, постоянно слышало в детстве: «Смотри мне в глаза, когда говоришь со мной!». Наши родители исходили из предположения, что трудно не отводить взгляд от того, кого обманываешь, и были до некоторой степени правы. Но это настолько общеизвестно, что люди часто намеренно поддерживают зрительный контакт, пытаясь скрыть тот факт, что они лгут. Проблема в том, что большинство перебарщивает и смотрит в глаза так долго, что возникает неприятное ощущение. В среднем, американцы удерживают зрительный контакт от семи до десяти секунд — дольше, когда слушают, чем когда говорят. Если вы разговариваете с кем-то, чей неотрывный взгляд заставляет вас ерзать на стуле — особенно, если собеседник неподвижен и не моргает — что-то не так, и вам, возможно, лгут.

6. Поднятые брови свидетельствуют о дискомфорте. Есть три основные эмоции, заставляющие нас поднимать брови: удивление, беспокойство и страх. Попробуйте поднять брови, когда вы говорите с другом в непринужденной обстановке. Сложно это сделать, не правда ли? Если кто-то, беседуя с вами, поднимает брови, и при этом речь не идет о чем-то, что может вызвать удивление, беспокойство или страх — тут явно есть что-то еще.

7. Чрезмерное кивание головой означает, что собеседник беспокоится по поводу вашего одобрения. Тот, кто преувеличенно кивает в ответ на ваши слова, обеспокоен тем, что вы о нем думаете, или тем, что вы сомневаетесь в его способности выполнить ваши указания.

8. Сжатая челюсть сигнализирует о стрессе. Сжатая челюсть, втянутая шея или нахмуренный лоб — все это признаки стресса. Вне зависимости от того, что говорит ваш собеседник, это признаки серьезного дискомфорта. Возможно, разговор коснулся чего-то, что его тревожит, или его мысли сейчас далеко и он сосредоточен на том, что его расстраивает. Секрет в том, чтобы обращать внимание на это несоответствием между тем, что говорит человек, и что сообщает вам язык его тела.

Резюмируя: суть в том, что даже если вы не способны точно прочесть мысли другого человека, вы можете многое узнать благодаря языку его тела. Особенно, когда произносимые слова и невербальные сигналы не совпадают.