Видеофакт: в московском аэропорту Шереметьево загорелся самолет
- 5.05.2019, 19:13
Люди экстренно покидали самолет на ходу.
В Шереметьево совершил жесткую посадку пассажирский лайнер.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
«Пассажирский самолет вылетел из Шереметьева в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся», — сообщил ТАСС собеседник. В результате инцидента есть пострадавшие. На месте работают спасатели и врачи.
Огонь охватил лайнер полностью. Людям пришлось экстренно покидать самолет на ходу.
Ужас какой ( Момент посадки горящего самолета… https://t.co/WgvwyRKUiR pic.twitter.com/IBTdkGXwrJ— Илья Варламов (@varlamov) May 5, 2019
Шереметьево. При заходе на посадку разбился самолёт. pic.twitter.com/nZeQfnNU9M— распад и неуважение (@VictorKvert2008) May 5, 2019