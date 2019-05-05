Видеофакт: в московском аэропорту Шереметьево загорелся самолет 5.05.2019, 19:13

Люди экстренно покидали самолет на ходу.

В Шереметьево совершил жесткую посадку пассажирский лайнер.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Пассажирский самолет вылетел из Шереметьева в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся», — сообщил ТАСС собеседник. В результате инцидента есть пострадавшие. На месте работают спасатели и врачи.

Огонь охватил лайнер полностью. Людям пришлось экстренно покидать самолет на ходу.