закрыть
8 мая 2019, среда, 16:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Гидромет: В четверг днем будет до +19 градусов

1
  • 8.05.2019, 14:39

Ночью же возможны заморозки.

В Беларуси 9 мая местами прогнозируются заморозки, днем будет до 19 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Только днем по востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет слабый туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами заморозки до 0 - минус 3. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.


популярное за неделю

Мнение

Моя мечта - это вечная весна для Беларуси
Моя мечта - это вечная весна для Беларуси Алесь Круткин
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал
Так жестко с Путиным из Киева еще никто не разговаривал Евгений Киселев
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах
В Беларуси проходят обыски и аресты в силовых структурах Сергей Доренко
Синдром Калигулы
Синдром Калигулы Дмитрий Растаев