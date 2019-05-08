Гидромет: В четверг днем будет до +19 градусов 1 8.05.2019, 14:39

Ночью же возможны заморозки.

В Беларуси 9 мая местами прогнозируются заморозки, днем будет до 19 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Только днем по востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет слабый туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами заморозки до 0 - минус 3. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.