Видеохит: Пес проводит досуг за игрой на фортепиано 3 8.05.2019, 16:14

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Пса по кличке Бадди сложно назвать обычным животным.

Ведь его главное увлечение весьма причудливо, пишет сайт 120.su.

Лори и Глен Вулф из Нью-Йорка (США) сняли на видео, как их питомец клацает лапами по клавишам фортепьяно, но пёс не только играет, но и подпевает сам себе. Несмотря на то, что такую музыку сложно назвать чарующей, у Бадди всё-таки имеется не только благодарная аудитория, но и подтанцовка в лице маленького ребёнка Лори и Глена.

Владельцы пса добавили, что очень рады славе своего любимца. Супруги занимаются помощью животным, и благодаря талантам Бадди их страница в социальных сетях привлекла огромное внимание.