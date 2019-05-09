Трамп: Китай нарушил договоренности и заплатит за это 2 9.05.2019, 8:03

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Фото: Reuters

Пекин вычеркнул из проекта торгового соглашения пункты с ключевыми требованиями США.

Накануне начала нового тура переговоров по урегулированию торгового конфликта между США и КНР президент США Дональд Трамп ужесточил риторику в отношении Пекина. По словам главы Белого дома, Китай нарушил договоренности и "заплатит за это". Если до сделки дело не дойдет, то "не будет неправильным взимать ежегодно на 100 миллиардов долларов больше", заявил Трамп в среду, 8 мая, выступая перед своими сторонниками во Флориде, сообщает dw.com.

Американский президент пригрозил 10 мая повысить импортные пошлины на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов до 25 процентов.

Китай отредактировал текст соглашения с США

Недовольство Трампа, по информации Reuters, вызвало желание китайской стороны внести многочисленные изменения в проект межгосударственного соглашения. В 150-страничном документе представители Пекина вычеркнули пассажи, которые относятся к ключевым требованиям Вашингтона. Так, участники переговоров со стороны Китая убрали из каждой из семи глав проекта договора те места, в которых должны были быть прописаны обязательства по изменению законодательства: по таким спорным вопросам, как хищение интеллектуальной собственности, антимонопольная политика, доступ к финансовым услугам или валютные манипуляции.

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта должен пройти 10 и 11 мая в Вашингтоне. В состав китайской делегации входит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

В конце сентября 2018 года вступили в силу штрафные санкции Соединенных Штатов в отношении товаров из Китая. С введением сборов в размере 10 процентов на общую сумму 200 млрд долларов американские штрафные пошлины действуют в отношении примерно половины импорта США из КНР.