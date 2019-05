Куда поехать в июне: 10 мест для идеального отдыха 4 9.05.2019, 8:42

Страны, где воздух и вода уже прогрелись.

Куда поехать в июне? Сайт lifehacker.ru предлагает свои варианты.

5 солнечных направлений

1. Дубровник, Хорватия

Температура воздуха: 24–28 °C.

Температура воды: 23 °C.

Июнь — один из лучших месяцев для посещения Хорватии. Дни в эту пору, как правило, ясные и тёплые, а отели ещё не переполнены туристами.

Особой популярностью среди посетителей страны пользуется Дубровник. Этот живописный город, расположенный на берегу Адриатического моря, славится древними постройками. Так что в перерывах между купаниями вы можете полюбоваться средневековой архитектурой Старого города — исторического ядра Дубровника.

К слову, часть сцен «Игры престолов» снята именно в этих местах. В декорациях Королевской Гавани можно узнать сооружения Дубровника.

2. Кута, Индонезия

Температура воздуха: 25–31 °C.

Температура воды: 28 °C.

Гостям индонезийского острова Бали есть на что поглядеть: от индуистских храмов и дворцов до водопадов и вулканов. Если же вы любите экстрим, можете взять уроки сёрфинга в курортном городе Куте и бросить вызов волнам. Этот населённый пункт расположен всего в 7 км от административного центра Бали — Денпасара.

Для местного климата характерны два сезона: влажный и сухой. Отправившись на остров в июне, вы избежите проливных дождей и насладитесь Индийским океаном в жаркую погоду.

3. Амальфитанское побережье, Италия

Температура воздуха: 26–29 °C.

Температура воды: 23 °C.

Амальфитанское побережье находится на юге Италии и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сердце этой местности и в то же время важный туристический центр страны — город Амальфи. Его разноцветные здания спускаются с горных склонов к самому морю.

В начале лета Амальфитанское побережье наполняют ароматы цветущих апельсинов и жасмина. А вода в Тирренском море уже достаточно тёплая для продолжительных купаний. Но в Амальфи нет аэропорта, поэтому добираться до города нужно на поезде из Неаполя.

4. Миконос, Греция

Температура воздуха: 24–28 °C.

Температура воды: 22 °C.

Остров Миконос в Эгейском море является одним из самых знаменитых греческих курортов. Туристов здесь ждут солнечные пляжи, шикарные отели, уютные улицы между белоснежными домишками и бурная ночная жизнь. Изюминка Миконоса — крупные ветряные мельницы, которые стоят на вершинах островных холмов.

Самая солнечная и тёплая погода в Греции держится с июня по сентябрь. Если с середины лета страна погружается в туристический хаос, то в июне вы ещё можете отдохнуть в более спокойной обстановке.

5. Тель-Авив, Израиль

Температура воздуха: 27–31 °C.

Температура воды: 25 °C.

Тель-Авив — это не только деловой и культурный центр Израиля, но и город-курорт у Средиземного моря. К вашим услугам удобные гостиницы с видом на морскую синеву, ухоженные пляжи, ночные клубы и рестораны с вкусной национальной кухней. В любой момент можно отправиться на экскурсии по библейским местам в остальные города страны.

Любители пляжного отдыха чаще всего приезжают в Израиль летом, когда небо над страной почти всегда ясное и стоит жара. В июле и августе температура может быть слишком высокой, поэтому есть смысл выбирать именно июнь.

5 интересных направлений

1. Стоунхендж, Великобритания

Если вас привлекают мистика и фольклор или вы просто любите необычные приключения, можете отправиться к самому загадочному памятнику Великобритании — Стоунхенджу. 21 июня здесь соберутся тысячи людей, чтобы отметить день летнего солнцестояния.

Участники фестиваля вместе встречают рассвет: отдают дань уважения солнцу и другим силам природы, как это делали древние кельты. Но многие приезжают просто ради новых впечатлений и настоящего английского эля, который подают в колоритных пабах. Стоимость пропуска на фестиваль — 125 фунтов. В неё входит место для небольшой палатки, которую вы можете принести с собой и установить в зоне кемпинга с 18 по 22 июня.

Добраться до Стоунхенджа можно на общественном транспорте из аэропорта Бристоля. Рядом с памятником находится город Солсбери, там можно снять отель.

2. Нюрбург, Германия

Поклонников тяжёлой музыки ждёт по-настоящему знаковое событие. В этому году после двухлетнего перерыва возвращается один из крупнейших рок-фестивалей Rock am Ring. Мероприятие пройдёт с 7 по 9 июня.

На сцене под открытым небом выступят Slipknot, Sabaton, Three days Grace, Die Antwoord, Bring Me The Horizon и ещё десятки других именитых групп. Посетители фестиваля разбивают палаточный городок, в котором отдыхают между выступлениями артистов.

Стоимость билета на Rock am Ring составляет 189 евро. Но такой документ всего лишь позволяет находиться в основной зоне фестиваля в течение трёх дней. Чтобы получить пропуск на территорию для установки палаток, нужно купить дополнительный билет для кемпинга.

3. Бордо, Франция

14 июня во французском городе Бордо, окрестности которого известны своими элитными виноградниками, стартует трёхдневный фестиваль вина. Посетители смогут попробовать такие признанные сорта этого напитка, как бордо, розе де бордо и бордо сюперьор руж.

Организаторы мероприятия устроят ярмарки местных продуктов и подготовят для туристов специальную развлекательную программу.

4. Гонолулу, США

Если вы всегда мечтали посетить Гавайи ради удивительной природы этих островов, в июне у вас есть дополнительный повод. 11-го числа островитяне и туристы будут отмечать День короля Камеамеа — монарха, некогда объединившего острова.

Вас ждут ритуальные обряды, карнавалы, ярмарки, спортивные состязания и парад цветов. Отличное мероприятие для тех, кто желает познакомиться с самобытной местной культурой.

5. Венеция, Италия

С 11 мая по 24 ноября в Венеции пройдёт Международная художественная биеннале. Гостей ждут павильоны с арт-объектами из разных стран: Германии, Франции, Аргентины, Индии, Японии и других.

Если произведения искусства надоедят, наслаждайтесь пейзажами Венеции. Узкие улочки, мосты и каналы — всё это не оставит вас равнодушным.