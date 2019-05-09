Видеофакт: Как белорусский футболист Гордейчук забил свой сотый гол на высшем уровне 1 9.05.2019, 14:56

Михаил Гордейчук

Случилось это в четвертьфинале Кубка Казахстана.

Белорусский футболист Михаил Гордейчук забил свой сотый гол на высшем уровне, информирует euroradio.by.

Случилось это в четвертьфинале Кубка Казахстана. "Тобол", за который выступает Гордейчук, разгромил в гостях "Кайрат" (его тренирует бывший главный тренер брестского "Динамо" Алексей Шпилевский) — 5:1. Белорус отличился на 45-й минуте, когда обыграл двух защитников и пробил в дальний угол ворот. Счет стал 3:0.

Гордейчук вошел в "Клуб-100", в котором уверенно лидирует Роман Василюк — 258 голов.

Михаилу Гордейчуку 29 лет. До "Тобола" он играл в БАТЭ, в 2017-м был признан лучшим футболистом Беларуси. В Казахстан уехал в начале 2019 года.

Кстати, Гордейчук — уроженец Казахстана, куда советские власти выслали после Второй мировой войны из белорусского Полесья его дедушку. В 2008-м вернулся в Беларусь.