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Взрывы в российском Дзержинске: число жертв достигло 19 человек

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  • 1.06.2019, 14:15
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Взрывы прогремели в цехе по производству тротила в городе Дзержинске Нижегородской области РФ.

Как сообщили РБК в пресс-службе областного правительства, в настоящее время всем пострадавшим в результате серии взрывов сотрудникам «Кристалла» – около 19 человек - оказывается необходимая помощь. На место прибыли и сотрудники службы медицины катастроф.

В основном, речь идет об осколочных ранениях легкой и средней степени тяжести», - сообщила и.о. министра здравоохранения региона Елена Саксонова.

По имеющейся информации в результате взрывов, несмотря на разрушение цеха и сильный пожар, никто не погиб. Указывается, что находившихся в здании сотрудников удалось своевременно эвакуировать.

Серия взрывов прогремела в Дзержинске днем в субботу. Как сообщало агентство «РИА Новости», предварительно считается, что причиной инцидента стало нарушение технологического процесса.

По факту случившегося создан оперативный штаб, в который вошел в том числе и вице-губернатор Нижегородской области Дмитрий Краснов.


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