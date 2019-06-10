Видеофакт: Песчаный вихрь в несколько десятков метров шокировал речичан

Видеофакт: Песчаный вихрь в несколько десятков метров шокировал речичан2
- 10.06.2019, 11:05
Вчера днем в Речице горожане обратили внимание на песчаный вихрь.
Несмотря на то, что подобное явление не редкость, на этот раз вихрь достиг впечатляющей высоты.
Видео опубликовали в сообществе «ЧП Беларусь», пишет gomel.today.
«Это газ пошел вместо нефти», — смеются жители города.
Впрочем, не все разделяют подобный шутки: «Скоро будет как в Америке! Посмотрите, как погодные явления сейчас идут!» — пишет Александр.