Видеофакт: Песчаный вихрь в несколько десятков метров шокировал речичан 2 10.06.2019, 11:05

Вчера днем в Речице горожане обратили внимание на песчаный вихрь.

Несмотря на то, что подобное явление не редкость, на этот раз вихрь достиг впечатляющей высоты.

Видео опубликовали в сообществе «ЧП Беларусь», пишет gomel.today.

«Это газ пошел вместо нефти», — смеются жители города.

Впрочем, не все разделяют подобный шутки: «Скоро будет как в Америке! Посмотрите, как погодные явления сейчас идут!» — пишет Александр.