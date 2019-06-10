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Видеофакт: Песчаный вихрь в несколько десятков метров шокировал речичан

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  • 10.06.2019, 11:05

Вчера днем в Речице горожане обратили внимание на песчаный вихрь.

Несмотря на то, что подобное явление не редкость, на этот раз вихрь достиг впечатляющей высоты.

Видео опубликовали в сообществе «ЧП Беларусь», пишет gomel.today.

«Это газ пошел вместо нефти», — смеются жители города.

Впрочем, не все разделяют подобный шутки: «Скоро будет как в Америке! Посмотрите, как погодные явления сейчас идут!» — пишет Александр.


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