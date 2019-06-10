«Их наследие вокруг нас» 10.06.2019, 15:23

1,493

Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

Фотограф сделал выставку еврейских мест Беларуси.

Фотограф Чеслав Сташко год путешествовал по Беларуси, чтобы показать наследие довоенной еврейской цивилизации. Более 60 снимков он показал на выставке в Гродно, передает «Белсат».

Чеслав Сташко – бизнесмен в прошлом, который бросил работу, уехал в деревню Калеты и начал заниматься фотографией. Его первой персональной выставкой стал проект, посвященный еврейскому наследию, которое фотограф снимал в течение года. Результатом стали тысячи снимков, отснятые в Гродненской, Брестской, Витебской и Минской областях.

Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

В первую очередь это снимки кладбища, синагог, иешивы, а также моменты из современной жизни еврейской общины. Назвал свою выставку Чеслав Сташко «Вчера! Сегодня. Завтра..?»

Чеслав Сташко вместе с Алесем Суровым. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

«Вчера» с восклицательным знаком, так как это был невероятный пласт культуры. «Сегодня» – то, что мы имеем и пытаемся сохранить. Но что останется завтра? Хотя я сам не имею еврейских корней, исследуя тему, я остаюсь под большим впечатлением. К примеру, кладбище в Ракове, которое само по себе – музей, где каждую плиту можно рассматривать часами. В то же время кладбище возле Косово заброшено и заросло лесом. Или Мир, чудесный поеврейский городок, где много зданий. Однако все еврейское, что на них было, закатали штукатуркой. Их наследие вокруг нас, стоит только глаза открыть», – объясняет фотограф.

Выставка Чеслава Сташко, посвященная еврейской наследию в Беларуси. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

Как рассказывает Чеслав Сташко, создать проект его вдохновила прошлогодняя выставка гродненского художника и его друга Алеся Сурова, вместе с которым они и путешествовали по Беларуси в поисках еврейских мест.

«Мне всегда было грустно смотреть на синагоги, еврейские дома, кладбища: что люди вымерли, а о них никто не вспоминает. Я сделал выставку про довоенную жизнь евреев, но захотелось также показать, что осталось сегодня. Я очень рад, что Чеслав сделал этот проект. В будущем мы планируем мою выставку объединить с этой и повозить по Беларуси», – говорит Александр Суров.

Выставка «Вчера, Сегодня, Завтра..?», посвященная еврейским местам Беларуси. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

До войны не было ни одного местечка и города, где бы не селились евреи. Только в довоенном БССР их жило 800 тысяч. Сегодня о существовании этого народа свидетельствуют лишь сотни кладбищ с надписями на иврите, здания с полукруглыми окнами, синагоги – часто пустые и заброшенные.

Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

«Из еврейского населения вышло столько людей, представлявших не только евреев, но и Беларусь. Наша земля подарила нескольких президентов Израиля. Наша земля подарила Леона Бакста – художника, чьи картины сегодня стоят миллионы долларов. Кто знает, что уроженец Гродно Пол Бэран – один из создателей интернета? Главный мафиози Лас Вегаса Мейер Лански тоже родился здесь! Даже драники, по-еврейски «латкес» – также традиционное блюдо евреев на Хануку. Я рад, что находятся люди, неравнодушные к той истории, частью которой они сегодня являются«, – говорит Борис Квятковский, председатель еврейской общины в Гродно.

Борис Квятковский, председатель еврейской общины в Гродно. Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

Как рассказывает Чеслав Сташко, выставка – лишь начало будущей работы над проектом. В планах – создать альбом с фотографиями еврейских мест, а также продолжать поиск еврейского наследия.

Фото – Василий Молчанов / «Белсат»

Выставку «Вчера! Сегодня. Завтра..?» можно посмотреть в Большой хоральной синагоге в Гродно в течение июня.