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В Бресте продолжается «свинцовая вахта»

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  • 10.06.2019, 17:33
Фото: «Радыё Свабода»

Воскресная встреча с главой Бреста не повлияла на планы активистов.

В свободной экономической зоне "Брест" возле проходной аккумуляторного завода «Айпауэр» активисты продолжают нести "свинцовую вахту".

Воскресная встреча с главой Бреста Александром Рогачуком не повлияла на их планы, так как завод хотя и в тестовом режиме, но работает:

- После встречи будет тихо, но вот интересно, чем нам грозит вторник. Это же 11-го числа, мы все его ждем. Будет подписан этот акт, не будет? Вообще, на сколько можно откладывать пуско-наладку? А в это время идут выбросы. Был случай, когда задержали фуру якобы с продукцией, - рассказали активисты «Радыё Рацыя».

Некоторые из активистов надеются на приезд следственной группы, о визите которой они просили Александра Рогачука на встрече с ним.


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