Минюст США согласился передать Конгрессу материалы расследования Мюллера 11.06.2019, 7:35

Конгрессмены и администрация Трампа достигли компромисса.

Конгрессмены-демократы и администрация президента Трампа в понедельник достигли редкого компромисса: Министерство юстиции согласилось предоставить материалы расследования по «российскому делу» законодателям, которые обдумывают вопрос о том, начинать ли процедуру импичмента в отношении президента, сообщает «Голос Америки».

В то время как в Юридическом комитете Палаты представителей начались первые слушания, посвященные изучению выводов спецпрокурора Роберта Мюллера, Минюст после двух месяцев сопротивления заявил, что предоставит материалы, связанные с попытками Трампа повлиять на расследование.

Как сообщил в начале слушания глава комитета демократ Джеррольд Надлер, в соответствии с достигнутой договоренностью законодатели не получат полный текст доклада без купюр, однако смогут ознакомиться с протоколами допросов и другими материалами, в том числе со «свидетельствами очевидцев о нарушениях».

Надлер добавил, что пока не будет выдвигать обвинения в неуважении к Конгрессу в отношении генпрокурора Уильяма Барра, что он угрожал сделать в связи с тем, что Барр отказывался выполнить повестку комитета и предоставить законодателям полный текст 448-страничного доклада Мюллера и материалы, на которых основаны выводы спецпрокурора.

Однако во вторник контролируемая демократами Палата представителей все же проведет голосование, которое может усилить давление на Трампа, позволив комитету при необходимости подать иск против администрации в федеральном суде из-за отказа предоставить доклад.

По словам Надлера, такая необходимость все еще может возникнуть. Он добавил, что голосование может вынудить бывшего юриста Белого дома Макгана дать показания.

Как заявила представитель Минюста Керри Купеч, ведомство продолжить сотрудничать при условии, что демократы отложат голосование по вопросу об обвинении генпрокурора в неуважении к Конгрессу.

О договоренности с Минюстом было объявлено спустя несколько часов после того, как в комитете Надлера прошло слушание с участием Джона Дина, чьи показания в ходе Уотергейтского скандала способствовали отставке экс-президента Ричарда Никсона. Дин сказал законодателям, что доклад Мюллера напоминает документ от 1974 года, в котором излагалось дело против Никсона.

«Мюллер дал этому комитету дорожную карту», – сказал он.

Трамп в своем «Твиттере» назвал Дина «негодяем». «Демократы просто хотят переделать расследование, чего они никогда не добьются!» – написал он.

Расследование Мюллера – лишь один из фронтов в масштабном сражении между Трампом и демократами, которые ведут многочисленные расследования, посвященные его политике, поведению на посту и деловым интересам. Трамп пообещал противостоять повесткам Конгресса.

В докладе Мюллера, который был опубликован в середине апреля, говорится, что Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года, а у предвыборного штаба Трампа были многочисленные контакты с российскими официальными лицами. При этом команда спецпрокурора не нашла достаточных доказательств для установления факта сговора между приближенными Трампа и Москвой.

В докладе также описываются 10 ситуаций, когда Трамп пытался вмешаться в расследование Мюллера, однако определенного вывода о том, пытался ли президент воспрепятствовать правосудию, спецпрокурор не сделал.

Барр заявляет, что закон обязывает его не обнародовать материалы, полученные в ходе заседаний большого жюри присяжных, поэтому эти материалы были удалены из той части доклада, которая посвящена российскому вмешательству в выборы. Однако это в меньшей степени касается раздела, посвященного воспрепятствованию правосудию, который основан на показаниях советников Трампа и других свидетелей, полученных в ходе добровольных бесед с командой Мюллера, а не на показаниях, данных большому жюри присяжных.

Ведущий республиканец в Юридическом комитете Даг Коллинз заявил, что достигнутая договоренность свидетельствует, что администрация не пытается ставить преграды на пути Конгресса, и что демократам следует сосредоточиться на угрозе со стороны России.

«Демократы пренебрегают своим долгом бороться с иностранным вмешательством в наши выборы, вместо этого ведя клеветническую кампанию против президента», – заявил он.