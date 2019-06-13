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На учениях под Слонимом лейтенанты продержали солдата в яме в земле почти три дня

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  • 13.06.2019, 11:16
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За то, что «сэкономил» 27 патронов к автомату Калашникова.

Во время учений на полигоне под Слонимом два старших лейтенанта издевались над солдатом срочной службы и даже посадили его в зиндан — наспех выкопанную яму в земле, где и продержали в холоде с 26 по 28 апреля прошлого 2018 года, пишет «Витебский курьер» со ссылкой на телеграм-канал NEXTA.

В время учений солдат «сэкономил» 27 патронов к автомату Калашникова, чтобы потом пострелять в одиночестве. Старшие лейтенанты 3-й мотострелковой роты в/ч 14398 из посёлка Заслоново Лепельского района расценили это как хищение боеприпасов и отправили рядового срочной службы в холодную яму, где двое суток над ним издевались.

Следствие шло почти год. А суд Лепельского района, рассматривавший уголовное дело в отношении двух офицеров по части 2 статьи 455 УК Беларуси («Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти»), 22 марта 2019 года приговорил лейтенантов к ограничению по военной службе сроком на 2 года с удержанием 25% денежного довольствия в доход государства и без лишения права занимать командирские должности.

В прокуратуре вынесли кассационный протест. 28 мая 2019 года дело пересмотрела судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда, которая изменила приговор. Станиславу Воронкову назначили 4 года, а Андрею Мателенку — 3 года и 6 месяцев колонии усиленного режима. Обоим — с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных мероприятий сроком на 5 лет и с лишением воинских званий «старший лейтенант».

Решение коллегии по уголовным делам Витебского областного суда было обжаловано. При этом аргументация офицеров довольно интересна.

- Прошу понять меня правильно: если бы не было украденных патронов, то не было бы и преступления с нашей стороны, — написал в своей кассационной жалобе, по сведениям NEXTA, один из старших лейтенантов. — В сложившейся обстановке необходимо было солдата изолировать, а никаких других помещений на полигоне нет. Мы и сами постоянно живем во время активных фаз учений в окопах, в землянках, шалашах, которые, как ни крути, являются обыкновенной ямой как в лесу, так в поле и болоте, под открытым небом, и никто же не задается вопросом, что может быть это тоже «особая жестокость» и «издевательство» по отношению к военнослужащим всех категорий и званий. Даже сам призыв на срочную военную службу можно расценивать как факт некоего психологического насилия и создания условий особой жестокости и издевательства над призывником: нежелание многих идти в армию — это общеизвестный факт, ведь полтора года никто не хочет тратить, это время многие бы провели в целях заработка денег и других личных интересах, а ограничение его в свободе и правах, насильное отлучение от родных и близких является принуждением к занятию тем, чем ему абсолютно не хочется заниматься.

Окончательную точку в уголовном деле о солдате, двух старлеях и холодном зиндане теперь придётся ставить Верховному суду Беларуси.


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