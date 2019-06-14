Что пить, есть и как одеваться при температуре выше 30 градусов 3 14.06.2019, 12:52

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Проверенные методы, чтобы легче перенести жару.

Жарко, и синоптики в ближайшие дни не обещают прохладу. А ведь только середина июня — самого приятного летнего месяца. Люди плохо себя чувствуют и порой даже падают в обморок, не выдерживая знойного стресса. Что же происходит с нашим организмом в жару и что делать для облегчения своего состояния, пишет fakty.ua.

«Обморок может быть вызван тепловым ударом и обезвоживанием организма. В зной человек активно потеет, теряя жидкость через кожу и с учащенным дыханием, а пьет мало. Пить следует даже тогда, когда не очень хочется, — объясняет кардиолог Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук. — Ученые доказали, что у взрослых людей центр головного мозга, контролирующий насыщение водой или едой, работает хуже (это признак старения организма), поэтому важно носить с собой бутылку с водой и время от времени делать пару глотков».

Сколько жидкости нужно пить

«Многие люди знают, что норма воды — около 30 миллилитров на килограмм веса. Но не догадываются о том, что расчет идет по идеальному весу, а не тому, который есть у человека, — рассказала диетолог Института геронтологии НАМН Украины Юлия Поворознюк. — Узнать свой показатель поможет формула индекса массы тела (ИМТ): вес (в килограммах) разделить на рост (в метрах в квадрате). Вес в норме, если цифра не превышает 25.

Например, человеку, который весит 70 килограммов, врач рекомендует в жаркий день пить чуть больше двух литров питьевой воды. Плюс употреблять привычные жидкие блюда и напитки: суп, компот, чай или кофе. И предостерегает от избыточного употребления жидкости: это может вывести из организма полезные электролиты — калий, кальций, натрий. Также вредно ограничивать питье в течение дня и утолять жажду только вечером — после 18 часов. Тогда создается большая нагрузка на почки, которые ночью должны отдыхать, а не работать".

Что еще полезно в знойные дни

1. Отказаться от сытных плотных блюд. В рационе должны преобладать овощные салаты и тушеные овощи, кисломолочные продукты — кефир, натуральный йогурт, нежирный творог. Также хорошо есть нежирную рыбу, диетическое мясо курицы, индейки. Не забывать о ягодах: например, белая черешня обладает охлаждающим эффектом, содержит много воды.

2. Пищу лучше не солить, а обильно приправлять зеленью: укроп, петрушка, кинза, базилик, шалфей улучшают переваривание. Острые специи — молотый перец, чили, имбирь — лучше отложить до осени.

3. Помогут охладиться и напитки с кислинкой: морс из свежих ягод, компот без сахара, домашний квас с ломтиками лимона. Хорошо утоляют жажду травяные чаи с мятой, мелиссой, отвар шиповника.

4. Тем, кто не мыслит свой день без первого блюда, лучше перейти на охлажденные супы: окрошку, томатный суп, свекольник.

5. Следует избегать употребления любого спиртного, даже холодного пива. Алкогольные напитки вызывают сосудистый стресс и приводят к дополнительному обезвоживанию. Кроме того, они чрезмерно активируют центральную нервную систему. Нельзя налегать на горячие кофе, чай — лучше пить их в теплом или даже холодном виде.

6. Пережить жару поможет правильная одежда. Нет — облегающим майкам и узким джинсам. Одежда должна быть светлых оттенков (она лучше отражает солнечные лучи) и максимально свободной, сшитой из натуральных тканей — хлопка, льна. Голову лучше прикрыть легкой шляпой или панамой.

7. Чтобы привести себя в чувство после пребывания на солнцепеке, можно смочить холодной водой виски, шею, руки до локтей и по возможности — подмышечные впадины и область под коленями. Здесь находятся крупные сосуды, которые тут же отреагируют на фактор холода. Дома полезно принять теплый душ.

8. В жару желательно снизить физические нагрузки. Человек, который выходит на пробежку, может в течение часа потерять около литра жидкости. Это опасно резким обезвоживанием, которое может закончиться обмороком.

9. Если в офисе или квартире есть кондиционер, выставляйте температуру, которая на пять градусов ниже, чем на улице. Резкий перепад температур может привести к переохлаждению и возникновению простуды. Когда кондиционера нет, дома помогут намоченные в холодной воде простыни, которые можно повесить на проем балконной двери.

10. На прогулку выходите ранним утром или когда жара начинает спадать — после 17 часов. В солнцепек старайтесь ходить по теневой стороне улицы. Время от времени заходите в помещения, где есть кондиционеры, например, в магазины.

11. Старайтесь высыпаться. Бессонница повышает восприимчивость к жаре. Чтобы хорошо заснуть, примите перед сном теплую ванну с травами или ароматическим маслом (розмариновым, лавандовым, лимонным). Спать лучше на предварительно охлажденной простыне (ее можно на полчаса засунуть в холодильник).