закрыть
14 июня 2019, пятница, 16:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Что пить, есть и как одеваться при температуре выше 30 градусов

3
  • 14.06.2019, 12:52
  • 1,979

Проверенные методы, чтобы легче перенести жару.

Жарко, и синоптики в ближайшие дни не обещают прохладу. А ведь только середина июня — самого приятного летнего месяца. Люди плохо себя чувствуют и порой даже падают в обморок, не выдерживая знойного стресса. Что же происходит с нашим организмом в жару и что делать для облегчения своего состояния, пишет fakty.ua.

«Обморок может быть вызван тепловым ударом и обезвоживанием организма. В зной человек активно потеет, теряя жидкость через кожу и с учащенным дыханием, а пьет мало. Пить следует даже тогда, когда не очень хочется, — объясняет кардиолог Киевской городской клинической больницы № 8 Александр Яремчук. — Ученые доказали, что у взрослых людей центр головного мозга, контролирующий насыщение водой или едой, работает хуже (это признак старения организма), поэтому важно носить с собой бутылку с водой и время от времени делать пару глотков».

Сколько жидкости нужно пить

«Многие люди знают, что норма воды — около 30 миллилитров на килограмм веса. Но не догадываются о том, что расчет идет по идеальному весу, а не тому, который есть у человека, — рассказала диетолог Института геронтологии НАМН Украины Юлия Поворознюк. — Узнать свой показатель поможет формула индекса массы тела (ИМТ): вес (в килограммах) разделить на рост (в метрах в квадрате). Вес в норме, если цифра не превышает 25.

Например, человеку, который весит 70 килограммов, врач рекомендует в жаркий день пить чуть больше двух литров питьевой воды. Плюс употреблять привычные жидкие блюда и напитки: суп, компот, чай или кофе. И предостерегает от избыточного употребления жидкости: это может вывести из организма полезные электролиты — калий, кальций, натрий. Также вредно ограничивать питье в течение дня и утолять жажду только вечером — после 18 часов. Тогда создается большая нагрузка на почки, которые ночью должны отдыхать, а не работать".

Что еще полезно в знойные дни

1. Отказаться от сытных плотных блюд. В рационе должны преобладать овощные салаты и тушеные овощи, кисломолочные продукты — кефир, натуральный йогурт, нежирный творог. Также хорошо есть нежирную рыбу, диетическое мясо курицы, индейки. Не забывать о ягодах: например, белая черешня обладает охлаждающим эффектом, содержит много воды.

2. Пищу лучше не солить, а обильно приправлять зеленью: укроп, петрушка, кинза, базилик, шалфей улучшают переваривание. Острые специи — молотый перец, чили, имбирь — лучше отложить до осени.

3. Помогут охладиться и напитки с кислинкой: морс из свежих ягод, компот без сахара, домашний квас с ломтиками лимона. Хорошо утоляют жажду травяные чаи с мятой, мелиссой, отвар шиповника.

4. Тем, кто не мыслит свой день без первого блюда, лучше перейти на охлажденные супы: окрошку, томатный суп, свекольник.

5. Следует избегать употребления любого спиртного, даже холодного пива. Алкогольные напитки вызывают сосудистый стресс и приводят к дополнительному обезвоживанию. Кроме того, они чрезмерно активируют центральную нервную систему. Нельзя налегать на горячие кофе, чай — лучше пить их в теплом или даже холодном виде.

6. Пережить жару поможет правильная одежда. Нет — облегающим майкам и узким джинсам. Одежда должна быть светлых оттенков (она лучше отражает солнечные лучи) и максимально свободной, сшитой из натуральных тканей — хлопка, льна. Голову лучше прикрыть легкой шляпой или панамой.

7. Чтобы привести себя в чувство после пребывания на солнцепеке, можно смочить холодной водой виски, шею, руки до локтей и по возможности — подмышечные впадины и область под коленями. Здесь находятся крупные сосуды, которые тут же отреагируют на фактор холода. Дома полезно принять теплый душ.

8. В жару желательно снизить физические нагрузки. Человек, который выходит на пробежку, может в течение часа потерять около литра жидкости. Это опасно резким обезвоживанием, которое может закончиться обмороком.

9. Если в офисе или квартире есть кондиционер, выставляйте температуру, которая на пять градусов ниже, чем на улице. Резкий перепад температур может привести к переохлаждению и возникновению простуды. Когда кондиционера нет, дома помогут намоченные в холодной воде простыни, которые можно повесить на проем балконной двери.

10. На прогулку выходите ранним утром или когда жара начинает спадать — после 17 часов. В солнцепек старайтесь ходить по теневой стороне улицы. Время от времени заходите в помещения, где есть кондиционеры, например, в магазины.

11. Старайтесь высыпаться. Бессонница повышает восприимчивость к жаре. Чтобы хорошо заснуть, примите перед сном теплую ванну с травами или ароматическим маслом (розмариновым, лавандовым, лимонным). Спать лучше на предварительно охлажденной простыне (ее можно на полчаса засунуть в холодильник).


популярное за неделю

Мнение

Имперцы против анархистов
Имперцы против анархистов Виталий Портников
Отставка скандалиста
Отставка скандалиста Валерий Карбалевич
Делаем выводы, братцы
Делаем выводы, братцы Виктор Шендерович
Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев