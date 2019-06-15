Пора прекращать игры с диктаторами 12 Андрей Санников

15.06.2019, 8:04

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Источник: rfl/re

Не участвуйте в грязных политических подтанцовках, цена которых – человеческая жизнь.

В Беларуси в очередной раз привели в исполнение смертный приговор. Нынешний любимчик Европы (потому что не Путин) и Украины (потому что дороги хорошие) приказал казнить двух человек накануне Европейских Игр. Что такое «Европейские Игры» недоступно моему воображению. Зачем они нужны спортсменам? Зачем их настойчиво проводят в диктаторских странах? Почему после Азербайджана их планировали провести в России, а когда допинг-скандал сделал это невозможным, с радостью наградили соседнего упырька Лукашенко?

Спортсменов приглашают побегать, попрыгать в стране, где людей убивают.

Непонятные Европейские Игры ускорили казнь приговоренных в Беларуси. Казнили убийц, это правда, но их не судили справедливым судом, потому что такого нет в Беларуси. Их убили, но не наказали. По крайней мере один из них обратился в ООН с жалобой на приговор. В таких случаях в государствах с действующей судебной системой приговор откладывается. Не отложили, потому что нужно было показать европейцам, кто хозяин в Беларуси, и что хозяин просто любит убивать людей. Хобби у него такое. Нынешний МИД вам это запросто объяснит в рамках «диалога с ЕС по правам человека».

А еще здесь с помощью Запада, который прислал своего представителя Рональда Ноубла из Интерпола, чтобы помочь оправдать казни, убили Коновалова и Ковалева за взрыв в метро, к которому они не имели отношения. А сколько еще случаев государственных убийств произошло, о которых мы не знаем?

Зато скоро праздник, те самые Европейские Игры, в которые Европа играет с диктаторами, да еще и деньги на это выделяет. Проведение этих игр в Беларуси одобрили 50 государств. В 49 из них, включая Россию, смертная казнь отменена. Не отменена она только в Беларуси. Знаете почему? Потому что это не позволяет сделать Лукашенко. Не верьте тому, что опросы показывают поддержку смертной казни. Во-первых, в Беларуси уже давно невозможно провести опросы, во-вторых, это любимое развлечение Лукашенко – смертная казнь.

Во всех 50 странах (да-да пятидесяти, включая Беларусь) шли и идут активные кампании за отмену смертной казни. Выделяются большие деньги, чтобы людям разъясняли, как плохо казнить собратьев и сосестер (будем политкорректными). Выпускаются доклады, фиксируются случаи казней, печатают плакаты и листовки, выпускают красивые тенниски.

Может, просто, войдя в раж, правозащитные организации не замечают, что смертная казнь в Европе существует только в Беларуси. В той самой Беларуси, в которой вот-вот начнутся Европейские Игры. В той самой Беларуси, в которой Лукашенко намеренно приказал привести смертный приговор в исполнение накануне, а не после этих игр.

Спросите для чего? Да для того, чтобы в следующий раз, когда ему Европа будет грозить пальчиком по правам человека или говорить «ай-я-яй», зачем же людей убивать, он мог спокойно сказать: «Да, я их убил, а вы через пару дней приехали со мной это убийство отпраздновать». И Европа согласиться: действительно, зачем о неприятном?

Так вот, вернемся к «мощным» кампаниям по отмене смертной казни и выделяемым на них финансам. У меня есть совершенно бесплатный совет по самой эффективной кампании за отмену смертной казни, которая не будет стоить ни копейки: европейские государства, отменившие смертную казнь в своих странах, не приезжайте в Беларусь. Не участвуйте в грязных политических подтанцовках, цена которых – человеческая жизнь. Попросите своих спортсменов – а ведь это вы финансируете их поездки на диктаторские гулянки, – никуда не ездить, а готовится к настоящим соревнованиям. Поверьте, спортсмены вам только спасибо скажут. Я вот зуб даю, что никто не вспомнит ни одного победителя Европейских игр в Баку, кроме самих победителей, и то, если им не стыдно будет.

Не унижайте спортсменов. Не поощряйте диктаторов.

Я не люблю тыкать тегами в своих знакомых и друзей, поэтому просто прошу: давайте перестанем поощрять диктаторов, давайте защитим спортсменов от унижения, давайте реально отменим смертную казнь в Беларуси. Это очень легко сделать.

Берите этот мой текст, распространяйте его, лучше своими словами, применительно к своей стране. Переводите его на другие языки. Обращайтесь к своим правительствам, парламентариям с призывом остановить участие спортсменов в играх в стране, где еще существует смертная казнь и где только что привели в исполнение смертный приговор, специально, чтобы сделать вас соучастниками.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», Фейсбук