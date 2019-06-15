Расходы государства на борьбу с алкоголизацией превосходят оборонный бюджет 7 15.06.2019, 8:44

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2% ВВП ежегодно тратят власти Беларуси на борьбу с последствиями алкоголизации населения.

Эта сумма – более 1,5 миллиарда долларов – вдвое превышает оборонный бюджет нашей страны.

По информации Министерства здравоохранения, около трети пациентов в тяжелом состоянии попадают в госпитали именно вследствие злоупотребления алкоголем. А в Минэкономики подсчитали, что в прошлом году прибыль отечественного бюджета от продажи спиртных напитков ли не вдвое меньше, чем затраты на борьбу с последствиями алкоголизации, передает «Белсат».

Пьем много: 11 литров чистого спирта в год в пересчете на каждого белоруса. Та же Всемирная организация здоровья считает, что восемь литров на человека – граница, за которой начинаются демографические последствия для страны.

Пока никаких ограничений не планируется. Наоборот! В прошлом году Александр Лукашенко лично отменил ограничение на продажу алкоголя ночью. А рестораны уже давно обязаны предлагать недорогую водку отечественного производства.

Сами же белорусы видят меры борьбы с алкоголизацией страны комплексными.