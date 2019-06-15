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Предприниматель: Бандиты-чиновники круче, чем братки из 90-х

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  • 15.06.2019, 12:56
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Сергей Антоненко

Гомельский бизнесмен рассказал о грустном опыте взаимодействия с чиновниками.

Директор агроусадьбы «Лошадиный остров» дал откровенное интервью Yotube-каналу «Страна для жизни». Многое из того, что было озвучено, может реально удивить.

В большом интервью Сергей Антоненко рассказал, как чиновники в Гомельской области предложили ему купить действующий санаторий и что из этого вышло: уже после достижения соглашения из объекта недвижимости вывезли весь металл, вода оказалась непригодной для употребления, а вести профильный бизнес там оказалось невозможным из-за наличия водоохранной зоны, о чем предпринимателя никто не уведомил, пишет gomel.today.

Махинации с документами, увольнения юристов, бесконечные проверки и, в конце концов, расторжение договора без возврата задатка, эквивалентного $14 тысячам. Поучительную историю взаимодействия власти и бизнеса в стране для жизни смотрите в большом видеоинтервью.


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