Квалификация ЧЕ-2020: Беларусь разгромила Финляндию 16.06.2019, 20:43

Мужская сборная Беларуси по гандболу переиграла команду Финляндии со счетом 40:15.

Сегодня сборная Беларуси провела заключительный матч квалификации Евро-2020, разгромив Финляндию. Наши спортсмены уже обеспечила себе участие в финальной стадии турнира, пишет tribuna.com.

Квалификация Евро-2020

Группа 5

Беларусь – Финляндия 40:15 (20:8)

16 июня, 19.00, Брест

Группа 5: Чехия – 8 очков (5 игр), Беларусь – 8 (6), Босния и Герцеговина – 6 (5), Финляндия – 0 (6).

По две команды выйдут из группы, также 4 лучшие команды, среди сборных, занявших третьи места.