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Посла РФ вызвали в МИД Армении после его встречи с Кочаряном

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  • 17.06.2019, 20:09
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Сергей Копыркин
Фото: mid.ru

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Армении.

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в МИД республики в связи с его встречей с бывшим президентом страны Робертом Кочаряном.

Об этом в Facebook сообщил замминистра иностранных дел Армении Рубен Рубинян.

«Сегодня после заседания постоянной комиссии по иностранным отношениям, я поговорил с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Министр сказал мне, что посол в прошлую пятницу был вызван в МИД, где с ним состоялась беседа о невмешательства во внутренние дела Армении», — написал он.

Посол России в Армении Сергей Копыркин 13 июня встретился с бывшим президентом республики Робертом Кочаряном. Как пояснили в посольстве, Копыркин общался с Кочаряном в рамках регулярных переговоров с представителями общественно-политических и деловых кругов.

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян позднее заявил, что не приветствует встречи иностранных дипломатов с Кочаряном. «Уголовные обвинения, которые предъявлены Кочаряну, ставят этого человека немного за пределы чисто политического поля», — добавил он.

В прошлом году экс-президенту Армении Роберту Кочаряну было выдвинуто уголовное обвинение по факту гибели 10 человек в результате протестных акций после президентских выборов 2008 года.


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