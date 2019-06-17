Ходасевич: Есть предложение сделать главным тренером сборной Беларуси Александра Глеба 17.06.2019, 22:20

Александр Глеб

Спортивный журналист поделился мнением, кто должен возглавить сборную Беларуси.

Журналист Николай Ходасевич в новом выпуске "Бремя футбола" коснулся темы национальной сборной и пока вакантного поста главного тренера, куда предлагает назначить Александра Глеба, передает pressball.by.

- Я главный тренер сборной Беларуси. Ну, ребята, ну хорошая же идея? Что нужно главному тренеру футбольной сборной Беларуси? Менеджерские качества, хорошее настроение.

Ну а если серьезно, у меня есть предложение. Есть предложение сделать таковым Александра Глеба. Удивлены, да? Ну, посудите сами: покинул БАТЭ, вроде как собирается еще поиграть. А тут такая оказия: можно стать главным тренером сборной. Понимаете... Главный тренер сборной это, прежде всего, лицо, бэкграунд, харизма и значимость для международного футбола. Он не должен быть супертактиком, главным тренером клубной системы.

Так мы пойдем по пути сборной Украины. Посмотрите, там Андрей Шевченко, и его уважают все. Но он берет квалифицированный тренерский штаб, так отчасти работал и Хацкевич. Он брал тренера по тактике, тренера по физпогодготовке и становится во главе, чтобы давать интервью, задавать направление развития футбола.