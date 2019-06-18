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Блогер Алесь Круткин: Грядут большие перемены

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  • 18.06.2019, 10:30
  • 4,517
Игорь Шуневич
Фото: ctv.by

Лукашенко и Шуневич могут встретиться в тюремном дворике.

Видеоблогер Алесь Круткин опубликовал ролик, посвященный отставке Шуневича и не только, сообщает телеграм-канал «Баста».

«Система начинает пожирать сама себя, это верный признак того, что осталось ей недолго. Скоро и Лукашенко тихим голосом невнятно скажет журналистам, что у него «замылился глаз» и нужно попробовать «что-то другое». Например, баланду в СИЗО на улице Володарского. Там они и встретятся с бывшим министром. Им будет что вспомнить, гуляя по тюремному дворику», - говорит блогер в видео.

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