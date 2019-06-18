Схватились за йогурт 1 18.06.2019, 10:51

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Есть вероятность, что процесс окажется прецедентным.

11 июня Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО «Данон Россия» к белорусскому ОАО «Савушкин продукт». Похоже, вслед за торговыми войнами к нам возвращаются войны брендовые, связанные с правами на используемые пищепромами РБ и РФ торговые марки (ТМ), пишет «Белгазета».

По версии истца, белорусский производитель переработал фирменный стиль ТМ «Активиа», когда менял в 2018г. дизайн упаковки собственных йогуртов ТМ «Оптималь». Чтобы отстоять свою точку зрения, АО «Данон Россия», скорее всего, придется доказать, что между йогуртами двух ТМ существует, если выражаться юридическим языком, «сходство до степени смешения», позволяющее продавать и продвигать один товар фактически под видом другого. Франко-российский Danone требует от белорусского «Савушкина» не столь уж большую для такой корпорации сумму - BYN2,8 млн (RUR88,2 млн).

К сожалению, есть вероятность, что процесс окажется прецедентным. В конце 1990-х и начале 2000-х такие тяжбы между российскими и белорусскими компаниями не были редкостью, причем отечественные предприятия, как правило, выступали ответчиками. Разбирательства касались либо продуктов питания, либо ходовых потребительских товаров вроде зубной пасты и косметики.

Вряд ли исход процесса предопределен: Danone, конечно, глобальный бренд, но и «Савушкин продукт» - крупная компания, располагающая квалифицированными корпоративными юристами. В любом случае иск свидетельствует об обострении конкурентной борьбы на российском рынке молочных продуктов.