Die Welt: Россия понимает, что Китай может присвоить ее земли на востоке 11 19.06.2019, 13:17

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Си Цзиньпин – единственный, к кому Путин не опаздывает на встречи.

"Торговый спор с США воскресил остывшую любовь Китая к России, - пишет немецкое издание Die Welt (перевод – inopressa.ru). - Однако они не являются равными партнерами - азиаты слишком превосходят россиян. Среди российского народа отношения пробуждают многовековой страх".

По крайней мере как показывает динамика экономического сотрудничества последних лет, связи между двумя странами становятся все более тесными, отмечает журналист Эдуард Штайнер. Так, например, последовательно растет объем двусторонней торговли. "Доля Китая в российской торговле за последние пять лет увеличилась почти вдвое и теперь составляет пятую ее часть, так что Китай сместил Германию с позиции важнейшего торгового партнера России. Только в предыдущем году объем торговли увеличился почти на четверть до 108 млрд долларов", - говорится в статье.

"Конечно, Пекин и Москва осторожно сближались и раньше, например, когда в 2004 году Китай заранее заплатил "Роснефти" 6 млрд долларов за поставку 48,4 млн тонн нефти до 2010 года, а позднее заключил (...) и другие договоры на поставку. Новая динамика появилась в экономических отношениях после того, как в 2014 году аннексия Крыма вбила клин между Западом и Москвой. Спустя только два месяца китайцы подписали 30-летний газовый контракт на сумму 400 млрд долларов". Теперь же, на фоне торгового спора Китая с США, Москву и Пекин объединяет и общий враг, указывает издание.

Тем не менее, подчеркивает Штайнер, страны не могут говорить и действовать на равных. "Хотя Китай и нуждается в своем северном соседе в качестве поставщика сырья, для китайского экспорта он играет второстепенную роль. А так как Москве Поднебесная нужна в качестве потенциального инвестора вместо Запада, Китай максимально использует это в своих интересах и, занимая на переговорах очевидно жесткие позиции, метит только на лакомые куски", - полагает автор статьи.

"Кремль, находясь в затруднительном положении, делает хорошую мину при плохой игре. Российский народ, в свою очередь, настроен скептически. (...) Один из главных страхов состоит в том, что китайцы могут присвоить себе российскую землю на востоке". Многовековой страх того, что Россия находится под угрозой и может оказаться в подчинении, уходит корнями к татаро-монгольскому игу, длившемуся с 1237 по 1480 год, поясняет Штайнер.

"Скепсис россиян по отношению к китайцам находит свое отражение и в маленькой детали: из всех иностранных глав государств китайский президент является единственным, над которым Путин еще никогда не подшучивал. Ведь он знает, что Си не так легко закроет глаза на оскорбление, в чем уверяют в разговоре с Die Welt и дипломаты Москвы и Пекина. Это выражается и в том, что Си - единственный, на встречу с которым Путин никогда не опаздывает, в то время как других коллег по должности и высокопоставленные экономические делегации он заставляет ждать себя часами", - отмечает издание.

"Как интерпретируют это россияне? Если даже Путин кого-то боится, то боже упаси", - пишет Die Welt.