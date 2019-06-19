Что будет с агротуризмом в Беларуси? 1 19.06.2019, 15:33

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Ян Яцек Комар

Литовский эксперт проанализировал просчеты белорусских властей.

Литовский политический обозреватель Ян Яцек Комар в интервью Charter97.org проанализировал, как белорусские власти не используют потенциал агротуризма в стране.

- Агротуризм – это отличный способ активировать и развивать сельские районы и одновременно замедлить депопуляцию деревни. Что с точки зрения литовского политического обозревателя для его развития делает Лукашенко?

- С одной стороны, Лукашенко поощряет развитие этого сектора, а с другой стороны, различные услуги сильно ограничивают эту деятельность. Беларусь пока борется и не может использовать свои природные активы. Сильное развитие агротуризма в этой стране произошло после 2006 года, когда Лукашенко решил, что агротуризм является отличным методом активизации деревни, которая стареет и теряет население. В белорусской деревне тоже не хватает работы. Таким образом, Лукашенко увидел в этом инструменте развитие индивидуального предпринимательства, дополнительный рынок труда. Он издал специальный указ, в котором он обязал власти разработать правовую систему, поощряющую такую деятельность. Была подготовлена система концессий для владельцев агротуристических хозяйств и назначен банк (Белагропромбанк), который предоставляет льготные кредиты.

Развитие этого сектора продолжалось практически до 2016 года. Агротуристические хозяйства, особенно в районе Минска и в приграничных районах с Польшей и Литвой, быстро увеличились. Подавляющее большинство гостей, конечно, белорусы (по статистике более 86%). Местные власти, особенно в приграничных районах, хотят видеть как можно больше туристов из-за рубежа, особенно из Литвы, Польши или Германии. Примером здесь могут служить власти Гродненской области, которые хотели бы распространить безвизовый режим на следующие три района: Щучинский, Вороновский и Лидский.

До сих пор без виз (однако туристический ваучер необходимо приобретать) туристы из-за рубежа могут перемещаться в Гродно и в Гродненской области возле Августовского канала. Власти области утверждают, что благодаря безвизовому режиму количество туристов из-за рубежа значительно увеличилось в краткосрочной перспективе. В развитии туризма они видят дальнейшее развитие региона. Без виз туристы из-за рубежа могут также путешествовать в некоторые районы Браславского района. Всю Беларусь могут посещать туристы без визы, которые прилетели на самолете в Минск. У них есть 5 дней для этого.

- То есть все хорошо?

- Энтузиазм властей Гродненской области не разделяют различные службы. В 2016 году по каким-то странным, не совсем понятным причинам Центр гигиены и эпидемиологии в Бресте направил владельцам агротуристических хозяйств письмо с рекомендацией, что они не примут иностранцев из-за распространения различных инфекций.

Согласно Центру, иностранцы должны оставаться в отелях, где им могут помочь, если они будут признаны зараженными. Подобные мероприятия не способствуют развитию этой отрасли туризма. В том же году было издано постановление, согласно которому владельцам фермерских хозяйств было предписано проходить регистрацию иностранцев в местных подразделениях милиции в течение трех часов после их прибытия.

Это следует сделать по факсу или отправив надлежащим образом заполненную форму курьером. Сегодня, в эпоху Интернета, вы также можете зарегистрироваться онлайн, но вы должны купить подходящее программное обеспечение (около 1500 долларов США) и приобрести доступ к соответствующей платформе.

Развитию агротуризма также не способствует, несмотря на заявление Лукашенко, ограничивающее предоставление концессий и дешевых займов. На них могут рассчитывать только владельцы ферм, которые не лежат в так называемых СПА зонах. По словам специалистов, до сих пор на это имеют право 25% таких ферм. И в ближайшее время и это число может сократиться. Белорусские власти прогнозируют, что к 2030 году таких зон будет еще несколько, и те, которые существуют в настоящее время, должны увеличить свои территории. Не стоит также забывать о все еще очень высоких тарифах на услуги сотовой связи и интернета.

- Что ждет агротуризм в Беларуси: успех, как в Литве, или провал?

- Оценивая все факторы развития агротуризма, следует отметить, что в его сильных сторонах таится много угроз. Один из аналитиков этого рынка прокомментировал развитие сельского туризма в Беларуси, написав, что в настоящее время «показатель вероятности стратегического успеха сейчас близок к критическому порогу».

Это означает, что если властям не удастся преодолеть внутренний конфликт между администрацией и службами и инвестировать в развитие сельской инфраструктуры, то развитие агротуризма будет продолжаться в той фазе стагнации, которую мы наблюдаем с 2016 года.

И было бы очень жаль, потому что сельский туризм в широком смысле в Беларуси имеет огромный потенциал: природные живописные ландшафты, значительное количество памятников археологии, истории, культуры и природы. Здесь отличные места для развития экотуризма, охоты, рыбалки и водного туризма.