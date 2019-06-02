Что происходит с организмом, если пить алкоголь в жару 1 2.06.2019, 12:20

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Советы специалистов в связи с приходом лета.

Нет, запретить пить алкоголь в жару вам невозможно. Но есть вещи, о которых вы обязательно должны знать.

Во-первых, от алкоголя вам станет еще жарче, пишет from-ua.com.

Алкоголь является сосудорасширяющим средством. Это облегчает нагрев тела, увеличивая циркуляцию крови. А это значит, что у вас больше шансов перегреться, если вы не пьете достаточно безалкогольной жидкости.

Во-вторых, алкоголь обезвоживает тело.

Алкоголь является мочегонным средством и очищает организм от жидкости. И это также дополнительная нагрузка на почки.

А если вы еще и занимаетесь спортом, например пляжный теннис или волейбол, все эффекты только усилятся.

Если вы все же хотите насладиться алкогольным коктейлем, вот пара советов:

не забывайте пить много воды;

старайтесь исключить алкоголь в дни занятий спортом;

если в какой-то момент вы начинаете чувствовать головокружение, тошноту или растерянность, добирайтесь до дома и пейте как можно больше воды.