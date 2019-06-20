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Линас Кояла: Даля Грибаускайте может возглавить Совет ЕС

  • 20.06.2019, 12:14
Линас Кояла
Фото: DELFI

У нынешнего президента Литвы – неплохие шансы.

Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте покидает свой пост, на котором ее вскоре заменит Гитанас Науседа. В СМИ появилась информация, что после окончания президентской каденции Грибаускайте может занять пост главы Совета ЕC.

Эту информацию сайту Charter97.org прокомментировал Линас Кояла, директор литовского Центра восточно-европейских исследований.

- Каденция Дали Грибаускайте, нынешнего президента Литвы заканчивается. Насколько у нее есть серьезные шансы стать преемницей Дональда Туска на посту главы Совета ЕС?

- Президент Литвы много лет сама проработала в Европейском Совете, ее знают другие европейские лидеры, она заметная фигура в международном масштабе, поэтому совершенно неудивительно, что ее фамилия упоминается среди возможных кандидатов на пост главы Совета ЕС.

- Какие факторы, по вашему мнению, могут оказаться решающими для избрания Дали Грибаускайте на пост главы Совета ЕС?

- Назначение на тот или иной пост в структурах Европейского Союза определяется далеко не личностными факторами отдельных кандидатов, а общей совокупностью всех европейских постов: кто займет место главы Еврокомиссии? Кто станет председателем Европарламента? Кто получит пост уполномоченного по иностранным делам? Кто будет работать в Европейском Центральном Банке?

Принимая во внимание все эти позиции, необходимо обеспечить представительство в структурах ЕС с точки зрения: равенства полов, идей, географического положения, государств.

- Кто, по вашему мнению, из Европейских политиков может поддержать кандидатуру Дали Грибаускайте?

- Отношения Литвы и Германии в последние годы были хорошими, хотя это конечно не означает что Берлин поддержит кандидатуру Дали Грибаускайте, но существует такая вероятность, что Германия не будет, по крайней мере, критически относиться к Грибаускайте. Конечно и страны Центральной, и Восточной Европы будут стремиться к тому чтобы у них был свой представитель, поэтому Грибаускайте может быть одним из кандидатов.

- Предположим, что Даля Грибаускайте заняла пост главы Совета ЕС. Как в таком случае изменится европейская политика?

- Прежде всего хотелось бы напомнить, что глава Совета ЕC, является модератором, который объединяет интересы глав разных государств и стремится к консенсусу. Именно поэтому не председатель, а сам Совет ЕС будет принимать решения о том, в каком направлении будет изменяться политика Европы.


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