Видеофакт: Милиция брутально задерживает пенсионера в Гомеле 19 20.06.2019, 13:40

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Все за переход на красный свет светофора?

Telegram-канал «Баста» видео из Гомеля. Как пишет автор видео, вся вина пенсионера заключалась в том, что он не успел перейти улицу на зеленый свет. Сотрудники милиции заковали его в наручники и по земле волокли в автомобиль.

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