Ученым впервые удалось записать пение японского кита 1 20.06.2019, 17:14

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В мире осталось всего 30 особей данного вида.

Специалисты Национального управления атмосферных и океанографических исследований США впервые записали пение японского кита – самого редкого кита в мире. Всего на планете осталось 30 особей данного вида, который был практически уничтожен охотниками, сообщает The Guardian (перевод - «Зеркало недели»).

Исследователям удалось записать песню самца кита. Всего было записано четыре отдельных песни в пяти регионах Берингова моря. На это у ученых ушло восемь лет.

Первые звуки были зафиксированы еще в 2010 году, тогда исследователи предположили, что это может быть японский кит, но у них не было подтверждений этого. В течение последующих семи лет исследователи охотились за подобными звуками, но у них не было точных доказательств того, что это песни японского кита. В 2017 году сразу четыре акустических регистратора, которые были установлены на буях, записали песню, а снимки подтвердили, что это был японский кит.

Исследователи отмечают, что японские киты издают различные звуки. В основном это "выстрелы", но встречаются также стоны, крики и трели. Для того, чтобы образовать песню, звуки должны стереотипно повторяться в определенной последовательности.