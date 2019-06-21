Кто заморозил голландские деньги для борисовской больницы? 21.06.2019, 11:03

Оказывается, все очень просто.

В марте текущего года в Борисовской центральной районной больнице получили письмо из Голландии с предложением принять гуманитарную финансовую помощь, пишет ex-press.by.

Предложение больница приняла, но денег так до сих пор и не получила. Департамент по гуманитарной деятельности управления делами Лукашенко отказывается согласовывать гуманитарную помощь, потому что ее размер после банковской комиссии отличается от заявленного.

Письмо в Борисов было отправлено 23 марта 2019 года председателем голландской общественной организации фонд «Чернина для детей Чернобыля» Ларисой Черниной.

Готовы помочь бескорыстно

Она сообщила, что фонд имеет возможность оказать безвозмездную финансовую помощь Борисовской ЦРБ в размере 10 тысяч евро на конкретную цель:

«Денежные средства предоставляются больнице для приобретения необходимых для больницы щелевых ламп и для поддержки установления гарантийного срока их работы как минимум в течении 1 года эксплуатации этих ламп в больнице для пациентов с офтальмологической патологией или по иным показаниям».

Поясним, что щелевая лампа — это аппарат, позволяющий производить биомикроскопический (на живом организме) анализ видимых частей глаза — век, склеры, конъюнктивы, радужки, хрусталика и роговицы. Она состоит из источника узконаправленного света и бинокулярного микроскопа. Как видим, отнюдь не лишний диагностический прибор.

Борисовская ЦРБ помощь решила принять, о чем уведомила голландскую сторону. И фонд перечислил 10 тысяч евро. Уже 18 апреля деньги были на счету Борисовской ЦРБ.

Но вот незадача: банк взял за услуги по переводу денежных средств комиссию — 26,50 евро. И на благотворительный счет больницы поступило не 10 тысяч евро, а 9 973 евро и 50 евроцентов.

И вот этими деньгами борисовская ЦРБ до сих пор воспользоваться не может. Департамент по гуманитарной деятельности управления делами Лукашенко в лице какого-то конкретного чиновника, имя которого неизвестно, отказывается согласовать получение денежной помощи. Аргументы?

А ПРИНЕСИТЕ СПРАВКУ, ЧТО ВАМ НУЖНА СПРАВКА

Оказывается, все очень просто. Конкретный чиновник узрел несоответствие суммы, указанной в гарантийном письме (10 000 евро) и количеством денег, фактически поступивших на счет больницы (9 973,5 евро). Именно это обстоятельство надолго «заморозило» благотворительную помощь.

Теперь голландскому фонду объясняют, что гуманитарную помощь надо оказывать в строгом соответствии с действующим в РБ законодательством и просят:

а) уточнить в гарантийном письме сумму перечисленных средств;

б) объяснить причину несоответствия в размерах денежных средств, указанных в гарантийном письме и поступивших на благотворительный счет ЦРБ.

Таким образом, выясняется, что мало отдать из своего кармана 10 000 евро. Благотворителям для того, чтобы их помощь дошла до нуждающихся, нужно вступать в обстоятельную переписку.

Благотворители должны доказать, что финансовые учреждения (не только голландские, но и белорусские) бесплатно не работают, а 26 с полтиной евро благотворители не оставили себе.

ЛАРИСА ЧЕРНИНА ВСЕ ЕЩЕ НАДЕЕТСЯ

Заметим, чиновники есть во всех странах мира. И в подавляющем большинстве этих стран горячей народной любовью, как правило, не пользуются. И, тем не менее, надо отдать должное, благодаря их существованию и работе наша жизнь не превращается в хаос, а подчиняется определённому порядку.

Но все же в идеале в голове у каждого чиновника помимо инструкций должен присутствовать здравый смысл. Иначе получается, как заметил еще вождь мирового пролетариата Владимир Ленин на 10-й Всероссийской конференции РКП (б): «Формально правильно, а по сути, издевательство».

Рискнем дополнить вождя: «А еще и дискредитация».

Как сообщила Лариса Чернина, фонд отправил новое письмо о том, что может выслать недостающие деньги, которые взял банк за услуги (кстати, ей до сих пор неизвестно, какой банк удержал 26,50 — голландский или белорусский).

Лариса все еще надеется, что сможет помочь городу, в котором родился и вырос её отец. В память о нем она хочет оказать финансовую поддержку именно Борисову.

Справка

Лариса Вениаминовна Чернина родилась в 1936 в Ленинграде. Кандидат биологических наук. Общественный деятель. Работала в Московском институте гематологии и переливания крови, а затем в Амстердамском университете. Постоянно проживает в Нидерландах.

Создала в Амстердаме в 1991 году гуманитарный фонд помощи детям Чернобыля. Занимается бескорыстной благотворительной деятельностью в пользу детских художественных школ и медицинских учреждений на территории России и Беларуси.