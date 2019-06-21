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Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал свои братом

  • 21.06.2019, 18:01
  • 2,609
Фото: БелТА

Диктатор наградил орденом главу Чечни.

Лукашенко вручил сегодня главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, передает корреспондент БелТА.

"К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: "Он настоящий мужик: пообещал - сделал". Спасибо за наших людей, которых мы вряд ли бы до сих пор увидели в Беларуси, которых ты освободил. Ты действительно не просто друг - ты брат для меня, для нашего народа, - cказал Лукашенко. - То, что я хочу тебе сегодня вручить орден Дружбы - это, поверь, имеет особое звучание. Это не просто дань какой-то политической моде. Ты действительно заслужил как человек, который принес нашему народу, а не только отдельным людям, большое счастье. А для меня это огромный подарок".


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