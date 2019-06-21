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Трамп рассказал, почему передумал наносить удар по Ирану

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  • 21.06.2019, 20:49
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Президент США заверил, что американские военные готовы действовать.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в последний момент отменил ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника. Об этом он написал в Twitter, пишет liga.net.

"Вчера мы были готовы нанести удар возмездия по трем разным целям, когда я спросил, сколько человек погибнет. "150 человек, сэр", — ответил генерал. За десять минут до удара я остановил его. Непропорционально за сбитый дрон", — написал Трамп.

Вместе с тем он заверил, что американские военные готовы действовать.

"Иран никогда не сможет получить ядерное оружие, чтобы использовать его против США или другой страны мира", - добавил президент.


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