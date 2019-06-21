На «Бобруйскагромаше» вводят принудительный труд в выходные 4 21.06.2019, 20:55

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Работников предприятия, без их согласия, принуждают трудиться в выходной день.

Руководство «Бобруйскагромаша» издало приказ о переносе рабочего дня с пятницы 4-го октября на ближайшую субботу – 22-го июня. При этом согласия работников никто не спрашивал, сообщает «Бобруйский курьер».

Перенос рабочего дня инициировал генеральный директор. Любопытно, что документ подписали (в том числе) глава юридического отдела предприятия и председатель профкома. Причем в нем не указано, что рабочие часы в субботу будут оплачиваться по повышенному (двойному) тарифу и нет ссылок на законодательные акты.

Возмущенные работники обратились в отдел кадров с просьбой разъяснить им, на основании какого закона их обязывают выйти на работу в выходной день, но внятного ответа не получили.

После того, как действия руководства «Бобруйсагромаша» получили огласку в СМИ, еще один запланированный перенос рабочего дня – с 7-го октября на субботу 29-го июня, администрация предприятия стала уже осуществлять под роспись работников.

Комментарий независимого юриста:

– Перенос рабочих дней является прерогативой Совета Министров. Он согласовывается с главой государства. Перенос рабочих дней на выходные допускается по предложению нанимателя и только с согласия работника или по инициативе работника с согласия нанимателя и, согласно трудовому кодексу, – оплата в таких случаях осуществляется по двойному тарифу. По законодательству, наниматель вправе привлечь работника трудиться в выходной день лишь в исключительных случаях, например, для предотвращения катастрофы, производственной аварии, выполнения работ, необходимых для немедленного устранения их последствий, при стихийном бедствии, предотвращения несчастных случаев…

В Беларуси труд является не принудительным, а добровольным. К сожалению, «официальные» профсоюзы самоустранились от своих непосредственных обязанностей, и вместо защиты наемных работников защищают интересы нанимателей, о чем, к слову, свидетельствует и приказ о переносе рабочего дня на «Бобруйскагромаше», подписанный председателем профкома предприятия…