закрыть
22 июня 2019, суббота, 0:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

«Голодные игры»: украинские анархисты провели акцию у белорусского посольства

  • 21.06.2019, 21:59
  • 2,015

Диктатор потратил более $150 миллионов из народного бюджета.

Возле белорусского посольства в Киеве прошла акция за бойкот Европейских игр, которые проходят в Минске. Устроили ее украинские анархисты.

Три юноши повесили на забор посольства растяжку с надписью "Голодные игры с 1994". Потом они зажгли файер около растяжки и ушли, сообщает "Еврорадио".

В сообщении, распространенном в интернете, говорится:

"На внешний лоск страны диктатор потратил более 150 млн долларов из народного бюджета. В настоящее время в эти дни на улицах столицы будет еще больше ублюдков в форме, чтобы никто не посмел нарушить наведенный порядок на вылизанных и очищенных от "нарушителей" улицах. Людей без постоянного места жительства вывезли в места изоляции, изменили движение транспорта по всему городу, выселили студентов из общежитий и продолжают судить активистов по различным абсурдным статьям. Так, в плену режима все еще остаются политзаключенные по "делу антифашистов", Святослав Баранович, Михаил Жемчужный и Дмитрий Полиенко, который ожидает суда в СИЗО.

Бойкот Европейским голодным играм в диктаторской Беларуси! Смерть режиму!"


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип