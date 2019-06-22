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Могилев поставил температурный рекорд дня

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  • 22.06.2019, 12:09
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Областной центр стал самым жарким городом Беларуси.

В Могилеве обновился температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений. Это произошло в пятницу 21 июня. В этот день областной центр стал самым жарким городом Беларуси.

Термометр в Могилеве показал плюс 34,1 градуса, прежний максимум составлял плюс 32,5 и был в 2002 году, пишут horki.info.

В Беларуси синоптики фиксировали температурные рекорды с 4 по 17 июня ежедневно. После небольшого перерыва они начали повторяться 20 июня. Абсолютные максимумы этого месяца за весь период метеонаблюдений обновились в нескольких белорусских городах.


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