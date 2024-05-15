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«Атеш»: Россияне несут дикие потери, пытаясь наступать на Харьков

  • 15.05.2024, 7:46
  • 1,648
«Атеш»: Россияне несут дикие потери, пытаясь наступать на Харьков

Некоторые подразделения «стерты в ноль».

Российские подразделения несут большие потери на Харьковском направлении, иногда подразделения оккупационной армии теряют около двух третей личного состава. Об этом сообщило партизанское движение «Атеш» со ссылкой на собственные источники.

Наибольшие и значительные потери несут российские штурмовые подразделения.

«В результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Потери убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава», — отметили в «Атеш».

Украинские партизаны объяснили, что весомую роль в этом играют столкновения между линейными подразделениями ВС РФ и «Шторм-Z».

«Управлять бывшими заключенными не всем командирам под силу, даже тем, кто имеет богатый военный опыт», — отметили в «Атеш».

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