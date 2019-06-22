Как кум Путина скупает украинские телеканалы 12 22.06.2019, 17:42

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Виктор Медведчук

Зачем Медведчуку медиа?

Окружение одиозного политика и бизнесмена Виктора Медведчука скупает медиаактивы в Украине. 14 июня стало известно о покупке соратником Медведчука, депутатом от "Оппозиционной платформы" Тарасом Козаком телеканала ZIK у львовского бизнесмена Петра Дыминского, пишет liga.net.

В конце прошлого года Козак выкупил еще два информационных вещателя: NewsOne и телеканал 112 Украина. Руководителем новосозданного новостного холдинга назначен Алексей Семенов, который перешел с телеканала "Прямой".

Действительно ли за Козаком стоит Виктор Медведчук и как появление нового крупного игрока повлияет на расстановку сил на медиарынке?

Империя Козака-Медведчука

Что же купил Козак? В его активе сейчас 11 юридических лиц, представляющих три вещателя.

Согласно данным ТВ панели Индустриального телевизионного комитета, по итогам мая все три вещателя имеют общую долю телесмотрения около 3% у городской аудитории 18-54 лет.

Показатели для общей аудитории (от 4 лет) выше - все телеканалы смотрят 5,96% телезрителей (3,08% - 112, 1,59% - NewsOne, 0,96 - ZIK).

Кажется, что это немного, для сравнения - лидер телесмотрения ТРК "Украина" имеет долю в 13,8% среди электоральной аудитории и 11,24%, показатели 1+1 варьируются в пределах 9-11%.

Если верить цифрам из декларации Козака, то за 112 телеканал он заплатил 72,8 млн грн. Данных о ЗИК и NewsOne пока нет.

Достоверны ли эти цифры? "Бизнес, который не приносит прибыли, не стоит ничего. Как политический инструмент он может стоить сумму затрат на его создание минус износ оборудования", - говорит член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль. Он допускает, что у политиков цена может формироваться "подушно" - какая-то сумма за каждого зрителя.

О том, что реальным покупателем выступает Медведчук, говорят косвенные аргументы. По данным информационно-аналитической системы Семантрум, после покупки каналов, Медведчука там начинают упоминать гораздо чаще. Так, число упоминаний за три три месяца после приобретения NewsOne увеличилось в пять раз по сравнению с тремя месяцами до объявления о сделке. В случае с каналом 112 - рост в два раза.

Важно отметить, что все приобретенные Козаком каналы ведут информационное вещание - на них нет развлекательных программ, эфир заполнен новостными и политическими передачами. По данным медиаэксперта Татьяны Поповой, 70% (14 из 20) политических ток-шоу приходится как раз на тройку холдинга "Новости". Они же транслируют 20% новостных передач (4 из 20).

"Если объединить в топ-40 ток-шоу и новости, то под контролем холдинга Козака/Медведчука оказывается 18 из 40, т.е. 45% топ информационных программ страны", - пишет Попова в своем Facebook.

По мнению Коваля, с помощью информационных телеканалов Козака-Медведчука при росте их доли телесмотрения до 6% можно достигать того же проникновения, что и 1+1 с его 10%. "Ведь у новостных каналов поток информации идет постоянно, в то время как на 1+1 и ему подобных новости занимают 5-10% вещания", - объясняет Коваль.

Но возможностей для роста немного.

Рынок информационных каналов перенасыщен, все борются за одну аудиторию в пределах пяти процентов доли аудитории. В основном это мужчины-пенсионеры, рассказал LIGA.net медиаэксперт Отар Довженко.

"Они (112, NEWSONE, ZIK) генерируют очень много контента и информационных поводов, которые становятся новостями других медиа. То, что выходит на Интере, видят только зрители Интера, а 112 рассеивает свой контент еще и по всему интернету и куче других СМИ", - отмечает Довженко.

Телевидение (не) равно власть

Зачем Медведчуку телеканалы? Опрошенные медиаменеджеры сходятся во мнении, что с точки зрения экономики такие каналы - бесконечно дотационный проект.

"Но поскольку цель этих СМИ совсем не бизнесовая, а политическая, то ставить подобные задачи менеджменту не принято", - отмечает Коваль.

Прошедшие президентские выборы подтвердили, что украинцы поддаются политическому телевизионному влиянию. "Это один из черных лебедей сегодняшнего дня, особенно на фоне всеобщего хора на тему "я не смотрю телевизор", - говорит Коваль. По его словам, победа Зеленского была неизбежна, если посмотреть на ситуацию с точки зрения медиадавления: за свою карьеру Зеленский получил больше GRP (количество показов рекламы - Ред.), чем многие рекламные бренды.

Он допускает, что Медведчука мог задеть высокий результат Зеленского. "Медведчук - один из ветеранов медиаменеджмента. Все ругали позднего Кучму из-за темников, а выстроил эту схему именно Медведчук. И я уверен, высокий результат Зеленского должен был ошеломить Медведчука - мы же уже приготовились к смерти ТВ как площадки, а тут - 73%!", - говорит он.

"Телевидение, кроме как политического, никакого другого интереса не представляет", - откровенно заявлял в интервью гендиректор 1+1 Media Александр Ткаченко.

Учитывая политические амбиции Медведчука, покупка медиаактивов - логичный шаг, отмечает Коваль. Смогут ли каналы улучшить имидж лидеров "Оппозиционной платформы"? Коваль в этом сомневается. "Смогут ухудшить имидж их конкурентов. Смогут повлиять на цифры тех, кто сопоставим с ними или чуть выше", - резюмирует он.

Содержание такого телеканала, как ZIK, обойдется в $400 000-600 000 в месяц, считает глава "Суспільного" Зураб Аласания. "Часть этой суммы возвращается рекламными поступлениями, но о самоокупаемости нет и речи: при честных менеджерах прибыль реинвестируется (или компенсирует уменьшение бюджета на содержание), при нечестных - менеджмент просто не обижает себя", - говорит Аласания.

Он уверен, что бюджет ЗИКа и холдинга в целом может вырасти в три-четыре раза, по крайней мере, на предвыборный период.

Схожую сумму называет депутат от "Народного фронта", основатель каналов ТВі и "Эспресо" Николай Княжицкий. По его оценке, ZIK и NewsONE обходятся собственнику где-то в $6 млн, а 112 - до $12 млн в год. Если оценки экспертов верны, то телевизионное хозяйство Медведчука будет "съедать" более $20 млн.

Для Медведчука покупка ZIK - это все таки бизнес-инвестиция, уверяет один из депутатов "Оппозиционного блока". "Медведчук, если покупает канал он, рассчитывает, что сможет как минимум продать его в будущем. Он никогда не вкладывает деньги зря", - говорит собеседник.

Курс на запад

Виктор Медведчук купил ZIK по нескольким причинам, рассказывает давний соратник Медведчука на условиях анонимности.

Во-первых, канал остается самым влиятельным на западе страны. "Не нужно анализировать покупку ZIK с точки зрения столичных раскладов. Этот канал остается главным на западе Украины", - рассказывает собеседник из фракции Оппоблока. По его словам, Медведчук понимает, что многие политические процессы в Украине начинаются именно во Львове. Это активный, в политическом смысле регион, и Медведчук хочет на него влиять.

Во-вторых, Медведчук печется о своей репутации, а на западе его не воспринимают и называют не иначе, как "сепаратист" и "кум Путина". "Медведчук считал, что ZIK его откровенно мочил. Это была еще одна причина покупки. Купить и использовать в роли дополнительного информационного фильтра, особенно на западе", - считает соратник Медведчука.

Дыминский раскручивал ZIK на продажу перед выборами, считает Довженко. Сейчас Дыминский находится за границей и скрывается от следствия после того, как его машина сбила насмерть женщину. Сейчас у него только одна потребность - замять дело, говорит Довженко. Поэтому ZIK одно время был лояльным к Петру Порошенко, а теперь оказался в руках Медведчука.

А получится ли влиять?

Тройка информационных каналов, объединенная общей редакционной политикой, может стать более мощным пропагандистским инструментом, чем каждый из них в отдельности, уверен Аласания.

"Я считаю, это и есть цель нового владельца. И она более чем достижима, поскольку пророссийская пропаганда попадет на благодатное поле, подготовленное удобрениями "За мир" других политиков", - говорит Аласания.

Пророссийские телеканалы, а также интернет-СМИ координируются между собой, делится наблюдениями медиаэксперт Довженко. В этом списке он называет также сайты Вести и Страна.юа: "Не могу сказать, что они повторяют дословно эфиры медведчуковских каналов, но мониторинг Детектор медиа показывал, как они все хором распространяли одни и те же месседжи российской пропаганды". По его словам, ZIK нужен для распространения тех же месседжей и того же контента.

Гендиректор 1+1т Media Александр Ткаченко считает, что журналисты и политики должны объявить бойкот каналам кума Путина в Украине. «Если они способны объявить бойкот каналам кума Путина в Украине, то ок, а продолжать разглагольствовать и возмущаться, ничего при этом не делая законодательно, – я считаю это простой профанацией и манипуляцией общественным мнением. Что касается политиков, которые будут, скорее всего, продолжать ходить на эти каналы, то это вопрос к их ценностям», говорит он.

Попытки согласовать бойкот на уровне депутатов от БПП и НФ были, но многие коллеги руководствуются позицией, что им нужно где-то появляться, и безразлично где именно. Таким образом, своим собственным присутствием они легализуют эти каналы, констатирует Княжицкий.

ZIK покупался не под выборы, а для дальновидных планов по деморализации населения и создания дополнительных гибридных угроз внутри страны, считает Княжицкий. Например, когда пророссийские политики говорят, что Украине нужен мир любой ценой. "Чтобы люди этому не возражали, нужно информационно обрабатывать население", - говорит депутат.

На этих выборах использовать ZIK не получится из-за ухода части персонала и смены руководителей, соглашается собеседник LIGA.net в Оппоблоке.

Княжицкий считает, что единственный путь снизить потенциальную угрозу - принять законопроекты о прозрачности финансирования медиа. Это помешает каналам привлекать "деньги из чемоданов". А именно так наполняются бюджеты многих медиа в Украине.