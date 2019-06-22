Более $2 тысяч потратили родители 11-классника из Витебска за 9 месяцев учебного года 2 22.06.2019, 21:06

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Фото: tut.by

И это еще очень скромно!

Пока выпускники школ проходят централизованное тестирование по выбранным предметам, их родители подсчитывают расходы за 11 класс и гадают, сколько денег понадобится на обучение в университете. Свою историю нам рассказала Татьяна Ивановна, сын которой в этом году будет поступать в вуз, пишет «Витебский курьер».

«К счастью, уже в середине 10 класса Ваня примерно выбрал специальность, которую хотел бы получить, и университет, где хотел бы учиться. Началась интенсивная подготовка, – вспомнила Татьяна Ивановна. – Понимая, что школьных знаний для успешной сдачи ЦТ будет недостаточно, мы обратились к репетиторам. В десятом классе, начиная с января, сын занимался один раз в неделю по математике и один раз в неделю по физике, в 11 классе по этим предметам было по два занятия в неделю».

По словам Татьяны Ивановны, несмотря на то, что ее сын учился в гимназии, Ваня и практически все его одноклассники занимались с репетиторами. Одно занятие по математике стоило 30 рублей, по физике – 10 долларов (21 рубль). Итого за 9 месяцев вышло 3672 белорусских рубля или приблизительно 1749 долларов.

При этом Татьяна Ивановна отметила, что некоторые родители одноклассников Ивана потратили на репетиторов еще больше: кто-то занимался сразу по трем предметам, а у кого-то ставка за час работы педагога была выше. Так, как правило, дороже обходятся услуги репетитора по иностранному языку.

«К этим тратам мы готовились заранее. Друзья и знакомые, дети которых уже пережили 11-класс, предупреждали, что денег потребуется много, — прокомментировала Татьяна Ивановна. – Потому мы с мужем пару лет откладывали не только на летний отдых, но и на репетиторов. А что делать? Это мы в свое время, когда не было ЦТ, могли поступить благодаря своим силам, а у наших детей такой возможности нет».

Сын Татьяны Ивановны планирует подавать документы в БНТУ на факультет информационных технологий и робототехники. Проходной балл в прошлом году там был немаленький – более 285 баллов, а на некоторых специальностях и вовсе 330. Иван уже сдал ЦТ по языку и математике, на следующей неделе предстоит проверить свои знания по физике, затем – ждать официальных результатов.

«Мы с мужем надеемся, что сын сможет поступить на бюджет. Средний балл аттестата у него довольно высокий – 8,6, да и репетиционные тесты сдал неплохо. Но ведь централизованное тестирование – это совсем другое дело», – прокомментировала Татьяна Ивановна.

На семейном совете решили: платное обучение в Минске семья просто не потянет. И так предстоит немало трат: снимать жилье (общежитие первокурсникам, у которых нет льгот, могут не дать) и оплачивать проживание студента в столице. Потому, если Ваня наберет баллов меньше, чем нужно для поступления на бюджет в Минске, семья будет рассматривать варианты обучения в Витебске.

«Как-то муж предложил, давай прикинем, во сколько нашей семье обошелся 11 класс сына, — рассказала Татьяна Ивановна. – И мы сели за подсчеты: учебники, дополнительная литература, репетиционные тесты, поездки в Минск в БНТУ на Дни открытых дверей, в фонд школы и класса, на подарки учителю и выпускной. Все это обошлось не менее чем в 300 долларов. То есть вместе с затратами на репетиторов за 9 месяцев учебного года из нашего семейного бюджета ушло более 2 тысяч долларов. И это не считая трат на одежду и обувь. Как, смеясь, сказал муж, еще хорошо, что у нас сын, а не дочь. Хоть на нарядах сэкономили».

Действительно, сумма впечатляет. А ведь ситуация Татьяны и ее мужа – типичная на сегодняшний день. Многие белорусские семьи, где есть дети-выпускники, тратят примерно столько же. А впереди еще обучение в университете, а, значит, расслабляться рано.