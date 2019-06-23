закрыть
23 июня 2019, воскресенье, 8:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Клубы НХЛ выбрали двух белорусских хоккеистов на драфте

  • 23.06.2019, 8:33
Владислав Колячонок. Фото: hockey.by

Лучшими седи молодых талантов оказались Колячонок и Протас.

Клубы НХЛ выбрали двух белорусских игроков на ежегодном драфте молодых талантов, сообщает tut.by.

Капитан юношеской сборной защитник Владислав Колячонок был выбран «Флоридой» во втором раунде под общим 52-м номером. Это самый высокий пик среди белорусов за последние 16 лет. В 2003 году Сергей Костицын был 10-м.

Владислав Колячонок провел сезоне в лиге WHL, где набрал 29 (4+25) очков в составе клуба «Флинт».

В третьем раунде под общим 91-м номером «Вашингтон» выбрал центрфорварда Алексея Протаса. Он стал чемпионом WHL в составе клуба «Принц Альберт». В активе белоруса 62 (23+39) очка в 84 матчах.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип