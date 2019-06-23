Клубы НХЛ выбрали двух белорусских хоккеистов на драфте 23.06.2019, 8:33

Владислав Колячонок. Фото: hockey.by

Лучшими седи молодых талантов оказались Колячонок и Протас.

Клубы НХЛ выбрали двух белорусских игроков на ежегодном драфте молодых талантов, сообщает tut.by.

Капитан юношеской сборной защитник Владислав Колячонок был выбран «Флоридой» во втором раунде под общим 52-м номером. Это самый высокий пик среди белорусов за последние 16 лет. В 2003 году Сергей Костицын был 10-м.

Владислав Колячонок провел сезоне в лиге WHL, где набрал 29 (4+25) очков в составе клуба «Флинт».

В третьем раунде под общим 91-м номером «Вашингтон» выбрал центрфорварда Алексея Протаса. Он стал чемпионом WHL в составе клуба «Принц Альберт». В активе белоруса 62 (23+39) очка в 84 матчах.