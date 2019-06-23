Как мошенники оформляют кредиты без ведома белорусов 23.06.2019, 13:16

Появились новые схемы.

Банки уже предупреждали белорусов о том, что ожидают роста мошенничества с карточками. Но появилась и еще одна проблема, которая грозит неприятностями: мошенники разными способами выманивают личные данные у граждан и оформляют на них кредиты, пишет tut.by.

У вас может быть кредит, про который вы даже и не знали

О росте мошенничества с онлайн-кредитам предупредил РРБ-Банк.

— В социальных сетях предлагается услуга по оказанию содействия в получении онлайн-кредита гражданам, которым по тем или иным причинам было отказано, — рассказали в банке. — Злоумышленники, под предлогом оказания помощи в предоставлении кредита, выманивают у потерпевших: паспортные данные (фотографии либо скан страниц); номер мобильного телефона; а также код подтверждения, приходящий на номер абонента.

Получая указанные данные, злоумышленники оформляют онлайн-кредит на максимально возможную сумму с последующим выводом денежных средств в зависимости от предоставленных банком способов.

Также имеются случаи, когда злоумышленники используют найденные в открытом доступе либо купленные в «DarkNet» копии сканированных паспортов граждан Республики Беларусь. Социальная инженерия в большинстве случае направлена на пожилых граждан пенсионного возраста. Злоумышленники звонят гражданам и представляются работниками технических служб банка и под причиной проведения технических работ или тестирования оборудования просят сообщить код направленный на мобильный номер. Получив всю необходимую информацию оформляется онлайн-кредит.

Кстати, по ряду подобных фактов органами МВД возбуждены уголовные дела.