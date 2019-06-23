В Минске проходит Британский фест 1 23.06.2019, 19:44

ФОто: tut.by

Традиционно фестиваль открыло шествие волынщиков Королевского Ирландского Полка.

Прямо сейчас в Верхнем городе проходит масштабный Британский фестиваль. Как выглядят 14 тематических зон, чем кормят минчан и как они развлекаются — в большом фоторепортаже tut.by.

Уже традиционно фестиваль открывает шествие волынщиков Королевского Ирландского Полка.

ФОто: tut.by

Каретный дворик стал центральной образовательной зоной. Каждый желающий может проверить свой уровень английского языка и узнать об актуальных образовательных программах в Великобритании. Здесь проходит презентация экзамена Cambridge English, а также программ изучения английского языка. В зоне «Литература» английский писатель Найджел Робертс презентует свою книгу «Гид по Беларуси» и поделится своими впечатлениями о Беларуси.

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

На Зыбицкой развернулась спортивная жизнь фестиваля. Для тех, кто хочет почувствовать себя участником Уимблдонского теннисного турнира, организован мини-корт. Обучение азам регби, игре в тач-регби, кикер и даже керлинг — все это на главной барной улице города.

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

На фуд-кортах гостям предлагают блюда по рецептам британской кухни, никуда не деться и от классических «фиш энд чипс».

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

Вечером на главной сцене — музыкальная программа.

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by

ФОто: tut.by