Грузия: протестующие объявили о перманентной акции 2 24.06.2019, 7:34

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Митинги будут продолжаться, пока не будут выполнены все требования.

Участники акции завершили пятый протестный день у канцелярии правительства Грузии – под проливным дождем сотни человек исполнили государственный гимн и озвучили свои требования, сообщает «Новости-Грузия».

От здания парламента к канцелярии колонны протестующих шли, скандируя «Уходи». Их главным требованием остается отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария. Участники акции считают, что он должен понести политическую ответственность за непропорциональное применение силы в отношении демонстрантов и журналистов при разгоне митинга 20 июня. Среди других требований: проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение людей, задержанных в ходе акции 20 июня. Из 305 задержанных более ста были приговорены к административному заключению.

По словам демонстрантов, они планирует проводить мирные митинги перманентно до тех пор, пока все требования не будут выполнены. Необходимо отметить, что достаточно масштабные протестные шествия уже четвертый день проходят в Кутаиси – их участники не исключают, что присоединяться к протестующим в Тбилиси.

Завтра, помимо вечерней акции у парламента, протестующие намерены провести автошествие к зданию МВД Грузии на окраине Тбилиси.

Поводом для протестов стал визит в Грузию российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ, членом партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который публично поддерживает независимость грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация приехала на 26-ю генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), первое заседание которой проходило в стенах парламента. Гаврилов, являющийся президентом МАП, 20 июня открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам — делегатам из 25 стран, на русском языке. Это вызвало протест как крупнейших оппозиционных партий Грузии, так и тысяч граждан.

После первой акции, завершившийся задержанием 305 демонстрантов и госпитализаций более 200 человек, пострадавших при разгоне, власти согласились выполнить одно из требований протестующих. Днем 21 июня «Грузинская мечта» объявила об отставке главы парламента Ираклия Кобахидзе. Вслед за ним от депутатского мандата отказался представитель «Грузинской мечты» Закария Куцнашвили, который отвечал за проведение ассамблеи в Тбилиси.