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Спасибо «сказочному»

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  • 24.06.2019, 8:18
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Фото: meduza

Как проходил митинг против репрессий в Москве.

Телеканал «Белсат» провел живую трансляцию с разрешенного властями Москвы митинга «Мы требуем справедливости». Стрим вела московская корреспондентка телеканала Маша Макарова.

Акция проходила на проспекте Сахарова. Изначально митинг планировался в знак солидарности с задержанным журналистом Иваном Голуновым, которому полицейские подбросили наркотики. После его освобождения акцент массового мероприятия сместился на солидарность со всеми несправедливо задержанными и осужденными.

19:00 Несмотря на разрешенный характер акции, после ее окончания начались задержания. Так, на выходе с проспекта Сахарова задержали создателя «Монстрации» Артема Лоскутова. Как передает Маша Макарова, людей задерживают просто по дороге от сцены к метро. При задержании за ними идет сотрудник центра «Э» с камерой, который ранее не пускал на митинг протестующих с плакатами против строительства мусорной свалки в Шиесе.

18:45 Митинг закончился. Протестующие расходятся после окончания акции. По последним оценкам участие в ней приняли около 4500 человек.

18:40 В Москве акция проходит практически без инцидентов. А вот в Санкт-Петербурге сотрудники центра по борьбе с экстремизмом задержали лидера движения «Освободим Петербург» Вадима Казака.

18:25 Митингующие, пришедшие в защиту сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве насиловавшего их отца, пришли с плакатами с требованием сажать насильников, а не жертв. Они также выступают против декриминализации домашнего насилия.

18:15 На акцию протеста пришли и люди с портретами задержанных в России украинцев, в том числе режиссера Олега Сенцова. Они требуют, в частности, обмена с Украиной по принципу «всех на всех».

18:10 Среди участников есть и те, кто был задержан 12 июня на несанкционированной акции солидарности с Иваном Голуновым.

«В первый раз мы вышли [на акцию протеста. – Прим. Belsat.eu] 12 июня. Мы прошли несколько метров, нас задержали. И теперь мы вышли вновь», – говорят участники митинга.

17:40 По оценке наблюдателей на акции собралось чуть более 1000 человек.

«У нас тысячи людей сидят, которые где-то кто-то кому-то перешел дорогу», – говорит один из участников акции.

17:35 Со сцены зачитали имена политзаключенных. Также выступили редактор Ивана Голунова, мать 18-летней фигурантки дела «Нового Величия» Анны Павликовой Юлия и другие.

17:15 Как сообщает Маша Макарова, участников митинга значительно меньше, чем их было на несанкционированном марше 12 июня, когда власти задержали примерно 500 человек из 1500 протестующих.

«Долой власть чекистов!» – скандирует группа молодых людей.

Среди собравшихся есть как активисты политических и общественных организаций, так и родственники осужденных, в том числе по антинаркотическим статьям. Также участники акции выступают в поддержку задержанных по делу «Нового величия», сестер Хачатурян, граждан Украины и других задержанных.

«Изменить ситуацию может только улица», – заявил поэт Лев Рубинштейн, который также участвует в марше.

«Гражданское общество добилось освобождения лишь одного невиновного [Иван Голунов], в то время как тысячи активистов до сих пор находятся в заключении по сфабрикованным делам. Проблема с которой столкнулся Иван Голунов имеет системный характер. Мы требуем прекращения дел в отношении «Нового Величия», «Сети», Азата Мифтахова, Анастасии Шевченко и других политических заключенных», – напоминают организаторы митинга.


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