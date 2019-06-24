Süddeutsche Zeitung: Спросите дядю Владимира, когда он уйдет 2 24.06.2019, 10:14

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Фото: РИА «Новости»

Некоторым это напомнило Рождество в июне.

Более четырех часов российские граждане в четверг делились со своим президентом наболевшим и просили его о помощи. Владимир Путин слушал и решал проблемы в прямом эфире — с рекордной скоростью. Пожарный из Калининградской области не может прокормить семью на 180 евро в месяц? Нет проблем, президент уже распорядился повысить зарплату, пишет Süddeutsche Zeitung (перевод – inosmi.ru).

Программа «Прямая линия» представляет Путина как этакое универсальное решение, но никак не как причину всего этого множества трудностей. При этом они остаются неизменными вот уже много лет. Разбитые дороги, высоченные мусорные свалки, низкие зарплаты, нехватка врачей — на это звонящие на «Прямую линию» жалуются давно. Так что, по сути, эта программа показывает всем, что система не работает. В тоже время, однако, она поддерживает у людей надежду, что Путин обо всем позаботился бы, если бы только был в курсе. Но поскольку Россия — огромная страна, ему нужны помощники — губернаторы и министры. А если те не справляются со своей работой, то при чем тут Путин?

В ходе трансляции ведущая прошла вместе с оператором за кулисы и показала, в частности, небольшие мониторы в режиссерской комнате, демонстрирующие губернаторов, которые сидят и ждут, готовые в случае необходимости ответить на вопросы президента. «Наверное, они нервничают», — предположила ведущая.

Публике при этом подается сигнал, что президент — на стороне своих сограждан. А людям из своего окружения он четко дает понять, что он — главный среди них всех. Когда один житель Тюменской области пожаловался на отсутствие чистой воды в его селе, Путин потребовал от губернатора области «как можно скорее» решить вопрос. В конце 2018 года результаты опроса показали, что большинство россиян возлагают ответственность за решение проблем непосредственно на Путина. Его популярность снижается, о каких-то успехах СМИ пишут довольно редко, людям приходится экономить.

При этом Путин ощущает недовольство сограждан не только в регионах. Недавно в Москве сотни людей вышли на несанкционированные акции протеста после задержания журналиста Ивана Голунова, против которого были выдвинуты сфабрикованные обвинения. Правда, его выпустили на свободу еще до путинской передачи, чтобы не портить «шоу». Однако после его 18 лет у власти это «шоу», похоже, постепенно теряет свою магическую силу. В последние годы рейтинг «Прямой линии» постоянно падает.

Так что президенту не помешали бы какие-нибудь чудеса, даже если есть риск, что инсценировка будет заметна. Так, на Дальнем Востоке именно в день «Прямой линии», наконец, выпустили на волю несчастных китов. О «китовой тюрьме» СМИ трубили еще с конца 2018 года. А теперь об этом непосредственно с места событий рассказала корреспондент государственного телевидения. «Чудодейственный эффект прямой линии», — прокомментировала она.

Проблему мусорных свалок Владимир Путин обсуждал с 15-летней певицей, блогершей и звездой Инстаграма. «Надеюсь, нам удастся навести порядок в ближайшее время»,- сказал президент. «Несмотря на то, что мусор, вроде, непривлекательная тема, я тоже буду за этим поглядывать», — пообещал он.

Из в общей сложности 2,6 миллиона вопросов Путин выбрал такие, которых нельзя было избежать в любом случае. Другие вопросы показывали на больших экранах в студии, но они остались без ответа. Например, такой: «Когда вы уйдете?»