Мария Тарасенко: Борьба с «тунеядским» декретом поддержана и на международном уровне 6 24.06.2019, 10:24

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Мария Тарасенко

Сегодня в Совете ООН предоставят Доклад о ситуации с правами человека в Беларуси.

Сегодня в Совете ООН по правам человека начинается 41-я сессия, на которой Спецдокладчик по Беларуси Анаис Марэн предоставит Доклад о ситуации с правами человека в нашей стране, пишет «Гомельская весна».

Известная борьбой с декретом о «тунеядцах» гомельчанка Мария Тарасенко отмечает, что с высокой трибуны ООН прозвучит и ее история судебных тяжб с государством.

В частности, в разделе Доклада «Право на социальное обеспечение и право на труд» говорится: «18 марта 2019 года иск о взыскании компенсации морального вреда, поданный одной домохозяйкой, которая была включена в эту базу данных, был отклонен местным судом. Она обжалует это решение».

В Докладе содержатся рекомендации белорусским властям в том числе и о пересмотре «тунеядского» декрета с целью приведения его в соответствие с обязательствами Беларуси в области прав человека.

Мария Тарасенко заявляет, что она продолжит начатое дело, тем более, что уже с осени для лиц, попавших в так называемые «списки не занятых», жировки потяжелеют в 5,5 раз на газ и отопление.

«Мы начали стратегическую тяжбу, которая включает в себя как правовые, так и информационные действия, направленные на отмену декрета о «тунеядцах». Сегодня, например, в суде Центрального района Гомеля я обжалую четыре запрета уличных шествий, которые планировали провести в виде протестных акций во всех районах областного центра. На неделе у меня суды в Жлобине, Лельчицах, Калинковичах, Чечерске и Корме», - поделилась планами активистка.

Первоначально разработанный для «стимулирования занятости и самозанятости», обновленный декрет №3 по-прежнему содержит спорные аспекты, в частности, создание базы данных трудоспособных граждан, «не занятых в экономике». Министр труда и социальной защиты объявила в декабре 2018 года, что в ней были зарегистрированы 500 000 человек.

Решение о включении того или иного лица в базу данных принимается местными административными органами, что вызывает обеспокоенность по поводу их независимости и беспристрастности. Лица, включенные в эту базу, должны оплачивать субсидируемые государством услуги (газ, отопление, горячее водоснабжение) по их полной стоимости и должны будут соглашаться на любую предлагаемую им работу, даже если она не соответствует их квалификации или пожеланиям, - отмечается в Докладе.

«Начатая Марией Тарасенко работа замечена на столь высоком международном уровне и это свидетельство о правильной выбранной нами стратегии по борьбе с «тунеядским» декретом», - добавил правозащитник Леонид Судаленко, названный властями как «адвокат дармоедов».