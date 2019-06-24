закрыть
24 июня 2019, понедельник, 12:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Фонд МН17 требует не допустить возвращения России в ПАСЕ

5
  • 24.06.2019, 10:32
  • 1,211

РФ не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы.

Фонд "Авиакатастрофа", который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17 во временно оккупированном Донбассе, требует не допустить возвращения страны-агрессора России права голоса в ПАСЕ. Об этом сообщает NOS.

"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17", - отмечается в сообщении.

Фонд направил письмо в ПАСЕ, в котором отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием по катастрофе МН17, а также в стране распространяется ложная информация о трагедии.

В Фонде напомнили, что РФ была лишена права голоса в 2014 году после аннексии Крыма.

Самолет рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня были названы первые подозреваемые по делу о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. РФ назвала все "голословными обвинениями", а США и Британия призвали ее сотрудничать.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип