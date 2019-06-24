Фонд МН17 требует не допустить возвращения России в ПАСЕ 5 24.06.2019, 10:32

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РФ не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы.

Фонд "Авиакатастрофа", который представляет большую группу родственников жертв трагедии МН17 во временно оккупированном Донбассе, требует не допустить возвращения страны-агрессора России права голоса в ПАСЕ. Об этом сообщает NOS.

"Россия не может просто взять и получить право голосовать в Совете Европы. Это возможно только при условии и наличии сильных гарантий того, что Россия будет сотрудничать в расследовании катастрофы МH17", - отмечается в сообщении.

Фонд направил письмо в ПАСЕ, в котором отмечается, что Россия не сотрудничает со следствием по катастрофе МН17, а также в стране распространяется ложная информация о трагедии.

В Фонде напомнили, что РФ была лишена права голоса в 2014 году после аннексии Крыма.

Самолет рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня были названы первые подозреваемые по делу о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. РФ назвала все "голословными обвинениями", а США и Британия призвали ее сотрудничать.