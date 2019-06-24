Леонид Злотников: Попытки управлять по-старому ничего не дают 12 24.06.2019, 10:35

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Пищевая промышленность – одна из самых убыточных отраслей, хотя занимает второе место по объемам экспорта.

Периодическое введение Россельхознадзором ограничительных мер к белорусским предприятиям в большей степени не связано с качеством продукции, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью информационному агентству ТАСС. По его словам, белорусские производители выдерживают все требования и стандарты, принятые в ЕАЭС и «которые по ряду позиций у нас жестче, чем в Евросоюзе», пишет «Завтра твоей страны».

К нам опять придираются или дыма без огня не бывает?

По мнению кандидата экономических наук Леонида Злотникова, объективно ответить на этот вопрос невозможно.

- Для этого нужно знать результаты лабораторных проверок. Я предполагаю, что дыма без огня не бывает. С другой стороны, есть давление со стороны российских сельхозпроизводителей, чтобы Беларусь не демпинговала, не сбивала цены.

- Но в той же Литве, в Украине в магазинах можно увидеть широкий ассортимент белорусской молочной продукции.

- Некоторые продукты Беларусь продает с убытком для себя. Например, около ста тысяч тонн говядины мы поставляем на экспорт, а это немало. Производители говядины имеют убытки от этого экспорта. Это касается и масла, мы продаем 60-70 тысяч тонн масла себе в убыток. Пищевая промышленность – одна из самых убыточных отраслей, хотя она занимает второе место по объемам экспорта.

Молока мы, наверное, производим больше, чем в России, а что мы имеем? Нищие предприятия сельхозпроизводства. Убыточная пищевая промышленность. Тут есть еще и ценовой момент. Возможно, российские сельхозпроизводители давят на то, что белорусские, мешают им производить собственную продукцию.

К тому же, у нас считается молоком продукт, если он сделан из порошка. А по российским стандартам оно должно быть натуральным.

- По официальной информации, нынешний рост ВВП составляет 1%, что значительно ниже прогнозов правительства на этот год (4%).Среди отстающих отраслей и сельское хозяйство, которое дает минус 1,8%.

- Нужно говорить не о сельском хозяйстве в целом, а о продукции сельского хозяйства. И здесь состоялся рост производства в стоимостном выражении на 5%. За это время закупочные цены на сельхозпродукцию выросли на 6%, то есть, небольшой рост стоимостных объемов производства произошел за счет роста цен. Но это не реальный рост.

- Почему белорусские власти так упорно держатся именно за сельское хозяйство?

- Нынешняя номенклатура высокого уровня руководствуется ценностями уравнительного распределения, которые не допускают рыночной экономики. Сельское хозяйство – это не рыночная экономика. У нас просто командная экономика, которая не дает жить сельхозпроизводителям. Лучше бы это все регулировал рынок, а не вертикаль. У нас не та система и в экономике, и в госуправлении.

- Новое руководство нашей южной соседки Украины уже заявляет, что пора отказываться от такого понятия, как страна сельскохозяйственного производства, и настраиваться на иной лад. Когда белорусские власти созреют до такого понимания?

- Как раз в Украине сельское хозяйство является самой эффективной отраслью, которая дает доходы. Например, это сливочное масло, растительное масло, сахар. Что они делали? Они наоборот, дали свободу сельхозпроизводителям, ввели частную собственность на землю. Правда, эту землю нельзя перепродавать. Но что тогда делают крестьяне? Они сдают эту землю в аренду тем, кто хочет производить сельхозпродукцию.

Там уже так сложилось, что существуют крупные сельхозпредприятия, которые сами землей не владеют, но берут в аренду у крестьян, у пенсионеров, которые на этом тоже зарабатывают. В общем, это почти капиталистическое производство.

В Украине имеют довольно эффективное сельское хозяйство. Это как бы в укор белорусам - попытки управлять по-старому, от имени государства, ничего не дают.