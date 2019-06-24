Отец Дмитрия Полиенко: Сейчас сыну очень нужна моральная поддержка 2 24.06.2019, 10:54

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Напишите политзаключенному несколько добрых слов.

Александр Полиенко, отец экс-политзаключенного Дмитрия Полиенко, который сейчас находится в СИЗО под следствием, рассказал сайту palitviazni.info о том, как нелегко сейчас приходится семье.

"Сейчас, безусловно, сыну очень важна моральная поддержка с воли", - говорит Александр Николаевич.

Напомним, что экс-политзаключенному Дмитрию Полиенко, который был задержан 20 марта, предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Сейчас он находится в СИЗО-1.

"Последний раз видел сына в марте, - говорит Александр Полиенко. - Свиданий с ним не было, также и не переписываемся. В основном связь держим через адвоката, но тот тоже под подпиской о неразглашении, поэтому всего сказать не может".

Александр Николаевич отмечает, что для семьи сейчас очень сложный момент.

"Кажется, только недавно Дмитрий вышел из колонии, начал, можно сказать, новую жизнь, зарегистрировался ремесленником, и тут - такое дело, - добавляет собеседник. - Сразу было видно, что силовики все равно не оставят его в покое. Заставляли ходить на лекции в милицию, хотя ко многим другим, кто вышел из колонии, эта норма не применялась. Выписывали штрафы.

Однозначно, что такое внимание было прежде всего из-за его общественной деятельности и связь с анархистским движением. Но, мне кажется, в такой ситуации, тем более нужно быть более бдительным и подготовленным к тому, что могут совершить провокацию.

Безусловно, сложно об этом говорить, сейчас я даже и не знаю, какой судебный приговор ждет сына. Одно знаю точно - ему сейчас очень нужна моральная поддержка. Поэтому, если у кого есть такая возможность, напишите Дмитрию несколько добрых слов. Уже будет легче".

Написать Дмитрию Полиенко можно по адресу:

Полиенко Дмитрий Александрович

ул. Володарского 2, СИЗО-1

220030

Минск, Беларусь